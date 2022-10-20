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AH股新聞

20/10/2022 12:20

【二十大】馬朝旭：阻遏外部勢力干預香港，挫敗反華勢力抹黑中國

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中共二十大新聞中心第四場記者招待會今
日召開，外交部官員介紹工作成果。外交部副部長馬朝旭表示，面對外部遏制打壓和無理干涉，
我們開展了針鋒相對、堅定有力的鬥爭，連續拿下台灣當局９個所謂「邦交國」有力阻遏外部勢
力干預香港事務，連續挫敗反華勢力對中國進行攻擊抹黑，捍衛了國家利益和民族尊嚴。
　　馬朝旭表示，推動構建新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，全面開展抗擊新
冠肺炎疫情國際合作，贏得廣泛國際贊譽，中國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。新冠肺
炎疫情全球大流行和俄烏危機，進一步彰顯出構建人類命運共同體的真理意義，中國將堅定地站
在歷史正確的一邊和人類文明進步的一邊，高舉和平發展合作共嬴，以自身發展更好地維護世界
和平與發展。
　　中央對外聯絡部副部長沈蓓莉表示，中國共產黨要同各國政黨和政治組織一道，擔負起引領
方向、凝聚共識和促進發展等責任，不斷增強為人民謀幸福的能力，向近４００個外國政黨提供
新冠肺炎疫情防控和診療方案，為有需要的外國政黨提供力所能及的醫療物資和技術援助，有關
政黨都表示中國共產黨雪中送炭。

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