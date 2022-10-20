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AH股新聞

20/10/2022 17:42

【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒７億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指低開２８０點，報１６２３０點。最高跌５８點報
１６４５２點，最低跌５００點報１６０１０點。恒指收報１６２８０點，跌２３１點或
１﹒４％。
　　北水全日淨流入７０﹒７億元，增加５５﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是盈富基
金（０２８００）、李寧（０２３３１）、兗礦能源（０１１７１）。
　　主板成交１２６７﹒７６億元增加４９﹒６％。其中港股通成交２７２﹒９億元，佔總成交
２１﹒５％。
　　騰訊控股跌４﹒７５％報２３２﹒４元，北水淨買入２５﹒４億元；美團跌２﹒５６％報
１４０﹒８元，北水淨買入１１﹒７億元；藥明生物跌９﹒５３％報４２﹒７元，北水淨買入
３﹒９億元。
　　盈富基金跌１﹒４６％報１６﹒９２元，北水淨賣出２﹒１億元；李寧跌４﹒０６％報
５０﹒８元，北水淨賣出１﹒６億元；兗礦能源跌２﹒８２％報２５﹒８元，北水淨賣出１﹒４
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　２５﹒３９
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　１１﹒６８
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　３﹒９０
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒４０
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　１﹒１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　－２﹒０６
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－１﹒５７
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－１﹒４５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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