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AH股新聞

20/10/2022 16:22

《深港通》北上全日流走１４﹒６億，南下全日流入４０﹒２億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３４﹒５８億元，賣盤超買盤，流走１４﹒５８億元，佔每日額度２﹒８％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３７９﹒７８億元，買盤超賣盤，流入
４０﹒２２億元，佔每日額度９﹒５８％。

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