《經濟通通訊社２０日專訊》中移動（００９４１）（滬：６００９４１）公布，首３季多
賺１３％至９８５億元（人民幣．下同），每股盈利４﹒６２元；ＥＢＩＴＤＡ錄２５１５億元
，按年增長５﹒９％；營運收入７２３５億元，增長１１﹒５％。
其中，通信服務收入為６２０１億元，按年增長８﹒３％；銷售產品收入及其他１０３４億
元，按年增３６﹒４％。另外，集團提到，期內ＤＩＣＴ業務收入６８５億元，按年增長４０％
。
截至９月底止，移動客戶總數約９﹒７４億戶，首３季度淨增１７１５萬戶；其中，５Ｇ套
餐客戶數達到５﹒５７億戶，５Ｇ網絡客戶數達到２﹒９２億戶，保持行業領先。於首３季度，
移動ＡＲＰＵ錄５０﹒７元，按年增長１％。集團稱，將努力實現全年移動ＡＲＰＵ穩健增長。
截至９月底止，有綫寬帶客戶總數２﹒６５億戶，首３季度淨增２４８２萬戶，其中家庭寬
帶客戶２﹒３８億戶，首３季度淨增１９６６萬戶。首３季度，有線寬帶ＡＲＰＵ錄３４﹒８元
，按年增長０﹒２％，家庭客戶綜合ＡＲＰＵ錄４１﹒１元，按年增長３﹒２％。（ｒｈ）
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