《經濟通通訊社２０日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）公布，今年９
月客戶數據，９月移動業務客戶總數為９﹒７４億戶，９月淨增７９﹒８萬戶，本年累計淨增
１７１４﹒８萬戶；５Ｇ套餐客戶數約５﹒５７億戶。
有綫寬帶業務客戶總數２﹒６５億戶，９月淨增４０１﹒９萬戶，本年累計淨增
２４８１﹒６萬戶。（ｂｎ）
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20/10/2022 17:59
中移動（００９４１）９月移動業務客戶淨增７９﹒８萬戶
《經濟通通訊社２０日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）公布，今年９
月客戶數據，９月移動業務客戶總數為９﹒７４億戶，９月淨增７９﹒８萬戶，本年累計淨增
１７１４﹒８萬戶；５Ｇ套餐客戶數約５﹒５７億戶。
有綫寬帶業務客戶總數２﹒６５億戶，９月淨增４０１﹒９萬戶，本年累計淨增
２４８１﹒６萬戶。（ｂｎ）
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