《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



為全面建設社會主義現代化國家而團結奮鬥

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國家主席習近平在黨的二十大報告中莊嚴宣示：「從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶

領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面

推進中華民族偉大復興。」



貨幣政策堅持穩健取向，護好老百姓「錢袋子」

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近年來，中國立足國情，堅持實施穩健的貨幣政策，管住貨幣「總閘門」，不搞大水漫灌，守護

好老百姓的錢袋子。同時，發揮好貨幣政策總量調節和結構調節的雙重功能，有力促進穩增長、

穩物價、穩就業和國際收支平衡。



合資理財公司陣營擴容

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農業銀行１９日晚公告稱，旗下農銀理財已獲准與法巴資管合作籌建中外合資理財公司，兩家公

司出資比例將分別為４９％和５１％。





《上海證券報》



為全面建設社會主義現代化國家而團結奮鬥

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國家主席習近平在黨的二十大報告中莊嚴宣示：「從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶

領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面

推進中華民族偉大復興。」



多地謀劃儲備２０２３年專項債項目

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記者獲悉，目前相關部門關於提前申報明年專項債券項目的要求已經下達，各地正積極謀劃推進

２０２３年專項債項目儲備工作。



籌備個人養老金業務，多家券商上線投資預約功能

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中國結算日前已完成首輪個人養老金基金行業平台系統對接驗收測試工作，多家頭部券商相繼在

Ａｐｐ上線了個人養老金投資預約功能。





《證券時報》



努力建設更高水平的法治中國

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黨的二十大新聞中心１９日舉行第三場記者招待會。中央政法委副秘書長誾柏說，習近平總書記

在黨的二十大開幕會上的報告中２３次提到了「法治」，這充分體現了黨中央對法治工作的高度

重視。



中國結算完成平台對接測試，個人養老金業務呼之欲出

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記者從券商處獲悉，中國結算已經完成了首輪個人養老金行業平台對接驗收測試工作，首批約７

家券商參與測試，以頭部券商為主。



跨境理財通滿周歲，外資行緊抓機遇促發展

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在「跨境理財通」平穩航行一周年之際，人行廣州分行披露的數據顯示，截至今年１０月１８日

２４時，「南向通」淨流出２﹒６７億元人民幣，「北向通」淨流入３﹒０９億元人民幣。

（ｌｃ）

