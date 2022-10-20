《鍾之日記》１０月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國十年債息升穿４﹒１厘，再創１４年新高，美元強勢推動離岸人民幣大跌，拖累隔晚反

映中概股表現的金龍中國指數急插７﹒１％，創逾９年收市低。香江魚缸今早捱沽，一度插

５００點，創２００９年５月４日後低位。

恒指低開２８０點，報１６２３０點，跌幅隨即擴大，擊穿２０１１年１０月４日低位

（１６１７０點）後，跌幅曾擴大至５００點，低見１６０１０點，創２００９年５月４日以來

低位，之後跌幅收窄。中午傳出內地正在探討是否放寬入境旅客的強制隔離措施，刺激港股急彈

，一度將跌幅收窄至５８點，可惜後勁不繼，加上美股指數期貨轉跌，尾市跌勢再次加劇，收市

仍跌２３１點或１﹒４％，收報１６２８０，創逾１１年收市新低。國指收報５５１２，跌８５

點或１﹒５％。科指創面世以來新低，低見３０４２點，收市插２﹒４％，報３１２０。大市全

日成交增至１２６７﹒７６億元。



＊ＬＰＲ按兵不動，滬指三連跌＊



人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上

ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變。外電早前進行的ＬＰＲ預期調查顯示，考慮到房地產一直無明

顯起色，有近一成受訪者認為五年期以上的ＬＰＲ有望小幅下調，幅度５－１０個基點，而今日

公布的長期ＬＰＲ按兵不動，地產股見失望。

滬深股市今日三連跌，汽車零件、電池、煤炭等板塊拖累滬綜指跌超過１％，低見

３０１３﹒６９點，但中午突然傳出內地考慮放寬入境旅客隔離至「２＋５」，兩地股市應聲造

好，滬綜指急轉升，曾高見３０７０﹒２６點，不過高位遇阻力，收市仍跌０﹒３１％，報

３０３５﹒０５點。深成指跌０﹒５６％，創業板指仍跌１％。兩市全日成交７９６３億元人民

幣，按日增加５％。在外圍市場頹勢以及人民幣走弱等壓力下，外資延續近期的流出態勢，今日

循陸股通流出６２﹒２３億元人民幣，二十大召開以來連續第四日錄資金外流，淨流出總額超過

２００億元人民幣。



＊傳內地入境檢疫「２＋５」，航空股起飛國航升３％＊



外電引述消息報道，內地官員正討論是否放寬對入境旅客的檢疫措施，由目前的「７天集中

隔離醫學觀察＋３天居家健康監測」縮短至「２＋５」，預計具體情況很快便會公布，以免因嚴

格的「清零政策」阻礙了與國際間的交往。

不過，國家衞健委暫未回應上述消息。而中國外交部發言人汪文斌在今日下午的例行記者會

上表示，新冠肺炎大流行還未結束，當前全球新冠疫情仍處於高位流行態勢，同時病毒持續變異

，為疫情發展走勢帶來很大不確定性。但他說，中方有充分信心打贏疫情防控這場硬仗，為全球

團結抗疫作出更大貢獻。

神州防疫或鬆綁，內地航空股應聲造好。國航（００７５３）升３﹒３％，南航

（０１０５５）升１﹒９％，東航（００６７０）升２﹒２％。不過國泰（００２９３）仍跌

１﹒７％。

中港旅遊股及餐飲股應聲大升，不過收市全線轉跌，內地線上旅遊平台攜程集團

（０９９６１）最多升２５％，收市跌４﹒２％。攜程首季淨營業收入按年基本穩定在４１億元

人民幣，按季下降１２％，主要由於中國市場受到近期新冠疫情反覆的影響。華住集團

（０１１７９）跌４﹒６％。九毛九（０９９２２）、海底撈（０６８６２）齊齊跌１％。



＊傳中央、芯企開會談禁令影響，半導體逆市彈＊



美國收緊對華半導體出口限制，並將芯片製造商長江存儲（ＹＭＴＣ）等３１家中國列入「

未經核實清單」。據外電報道，中國工信部與主要的半導體公司過去一周召開了一系列緊急會議

，尋求評估美方的限制措施所造成的傷害，並承諾對這個關鍵部門的支持。

《彭博》報道指出，自從拜登政府公布遏制中國科技的最新措施以來，工信部召集了中國長

江存儲和中科曙光（滬：６０３０１９）等企業高管參加閉門會議。消息人士稱，工信部官員似

乎對前路亦不確定。雖然官員沒有暗示採取反制措施，但強調國內科技市場將為受影響的公司繼

續運營提供足夠的需求。

許多與會者認為，美國的限制措施為他們的行業帶來困難，中國擺脫美國技術桎梏的雄心也

同樣受到重擊。據一位消息人士透露，長江存儲警告工信部，其未來可能陷入危險之中。而該公

司是中國進入尖端晶片製造領域的最大希望之一。

半導體股逆市走強，華虹（０１３４７）急升５﹒６％，中芯（００９８１）揚１﹒６％，

宏光半導體（０６９０８）升０﹒８％。



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