《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為

３﹒６５％，五年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。在８月和９月連續兩次減

量續做ＭＬＦ後，人行本周等量續做了１０月到期的５０００億元人民幣ＭＬＦ，流動性投放幅

度優於預期，利率則無意外地持穩在２﹒７５％。

《路透》早前進行的ＬＰＲ預期調查顯示，考慮到房地產一直無明顯起色，有近一成受訪者

認為五年期以上的ＬＰＲ有望小幅下調，幅度５－１０個基點。今日公布的長期ＬＰＲ按兵不動

，滬深地產股走低，中交地產（深：０００７３６）跌５％，天房發展（滬：６００３２２）挫

４﹒８％，天保基建（深：０００９６５）跌３﹒４％，京投發展（滬：６００６８３）跌

３﹒２％，西藏城投（滬：６００７７３）跌２﹒８％；大型發展商方面，金地集團

（滬：６００３８３）跌１﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口

（深：００１９７９）跌１﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒１％，萬科Ａ

（深：０００００２）軟０﹒７％。

據內媒統計，各城第三輪集中供地流拍率明顯降低，不少上市房企拿地積極性有所提升，部

分地區優質地塊溢價率較高。（ｅｙ）

