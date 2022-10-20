  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/10/2022 09:50

《Ａ股焦點》ＬＰＲ不變地產股偏軟，天房挫５％保利發展跌１％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為
３﹒６５％，五年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。在８月和９月連續兩次減
量續做ＭＬＦ後，人行本周等量續做了１０月到期的５０００億元人民幣ＭＬＦ，流動性投放幅
度優於預期，利率則無意外地持穩在２﹒７５％。
　　《路透》早前進行的ＬＰＲ預期調查顯示，考慮到房地產一直無明顯起色，有近一成受訪者
認為五年期以上的ＬＰＲ有望小幅下調，幅度５－１０個基點。今日公布的長期ＬＰＲ按兵不動
，滬深地產股走低，中交地產（深：０００７３６）跌５％，天房發展（滬：６００３２２）挫
４﹒８％，天保基建（深：０００９６５）跌３﹒４％，京投發展（滬：６００６８３）跌
３﹒２％，西藏城投（滬：６００７７３）跌２﹒８％；大型發展商方面，金地集團
（滬：６００３８３）跌１﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口
（深：００１９７９）跌１﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒１％，萬科Ａ
（深：０００００２）軟０﹒７％。
　　據內媒統計，各城第三輪集中供地流拍率明顯降低，不少上市房企拿地積極性有所提升，部
分地區優質地塊溢價率較高。（ｅｙ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/10/2022 09:55  《Ａ股焦點》先導智能擬發行ＧＤＲ並於歐洲上市，Ａ股跌２％

其他AH股新聞
More

20/10/2022 10:08  《Ａ股焦點》航運股回調，興通股份挫７％中遠海能跌５％

20/10/2022 10:00  【大國博弈】外媒爆中國車企轉用地下晶片存安全隱憂

20/10/2022 09:55  《Ａ股焦點》南鋼股份復牌曾挫半成，復星官宣成功清倉獲１６０億

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金