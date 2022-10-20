《經濟通通訊社２０日專訊》據《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》引述消息人士報道，
蘋果在ｉＰｈｏｎｅ １４系列開始出貨後的數周便削減ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｌｕｓ的產量
。
蘋果概念股急挫，德賽電池（深：００００４９）大跌８％，海目星（滬：６８８５５９）
急跌６﹒６％，雲海金屬（深：００２１８２）下挫６﹒１％，杉杉股份（滬：６００８８４）
跌４﹒５％，橫店東磁（深：００２０５６）跌４﹒２％，欣旺達（深：３００２０７）跌
３﹒９％，東尼電子（滬：６０３５９５）跌３﹒７％，勝利精密（深：００２４２６）跌
３﹒６％，精測電子（深：３００５６７）跌３﹒２％。
蘋果在重新評估對中端智能手機的需求後，已通知至少一間中國製造商立即停止生產
ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｌｕｓ的組件。有業界代表表示，確實有接收到ｉＰｈｏｎｅ １４
Ｐｌｕｓ將大幅減產，砍單幅度達到４成左右，並由其他機型來補足總出貨量的缺口，意味著
ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｌｕｓ無法扭轉２０２２年基本款機型的頹勢。《彭博》上月報道，由
於需求急增的預期未能實現，蘋果放棄新款ｉＰｈｏｎｅ增產的計劃。（ｃａ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看