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AH股新聞

20/10/2022 10:09

《Ａ股焦點》ｉＰｈｏｎｅ１４　Ｐｌｕｓ削４成產量，概念股齊挫

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》引述消息人士報道，
蘋果在ｉＰｈｏｎｅ　１４系列開始出貨後的數周便削減ｉＰｈｏｎｅ　１４　Ｐｌｕｓ的產量

　　蘋果概念股急挫，德賽電池（深：００００４９）大跌８％，海目星（滬：６８８５５９）
急跌６﹒６％，雲海金屬（深：００２１８２）下挫６﹒１％，杉杉股份（滬：６００８８４）
跌４﹒５％，橫店東磁（深：００２０５６）跌４﹒２％，欣旺達（深：３００２０７）跌
３﹒９％，東尼電子（滬：６０３５９５）跌３﹒７％，勝利精密（深：００２４２６）跌
３﹒６％，精測電子（深：３００５６７）跌３﹒２％。
　　　蘋果在重新評估對中端智能手機的需求後，已通知至少一間中國製造商立即停止生產
ｉＰｈｏｎｅ　１４　Ｐｌｕｓ的組件。有業界代表表示，確實有接收到ｉＰｈｏｎｅ　１４　
Ｐｌｕｓ將大幅減產，砍單幅度達到４成左右，並由其他機型來補足總出貨量的缺口，意味著
ｉＰｈｏｎｅ　１４　Ｐｌｕｓ無法扭轉２０２２年基本款機型的頹勢。《彭博》上月報道，由
於需求急增的預期未能實現，蘋果放棄新款ｉＰｈｏｎｅ增產的計劃。（ｃａ）

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