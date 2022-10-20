《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》引述消息報道，中國政府正考慮放寬對入境旅客隔

離限制，由原先「７＋３」，改為「２＋５」，即指２天閉環防疫集中隔離、５天居家自我健康

監測。 報道指，方案或很快被列入新一版新型冠狀病毒肺炎診療方案，但目前尚不清

楚對於居家隔離期間將有哪些限制，以及對在本地沒有固定居所的外國人來說該方案如何實現。

報道引述其中一位知情人士指，計劃仍存有變數，並有待高層首肯。

憧憬隔離措施放鬆，消息刺激出遊及回國意欲，航空股午後爆上，吉祥航空

（滬：６０３８８５）揚升４﹒９％，南方航空（滬：６０００２９）飆升４﹒７％，中國國航

（滬：６０１１１１）升４﹒４％，中國東航（滬：６００１１５）、海航控股

（滬：６００２２１）齊升２﹒６％，春秋航空（滬：６０１０２１）升２﹒３％。機場板塊同

樣有支持，上海機場（滬：６００００９）、白雲機場（滬：６００００４）升３﹒４％，深圳

機場（深：００００８９）升２﹒２％。

事實上，多間大型航空公司已計劃增加多條國際航線。東航公布，由現時２５條航線每周

５４班機，增至今個月３０日起的４２條航線。南航亦公布月底起恢復東京、雅加達、曼谷、杜

拜等航線。吉祥航空全新航班計劃將於２０２２年１０月３０日起開始執行，預計平均每周將為

市場提供超過２６００個航班、超過４３萬個座位的運力。海南航空下月起加開重慶至羅馬航線

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