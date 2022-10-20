《經濟通通訊社２０日專訊》內媒報道，中國結算已於１０月１２日至１８日完成首輪個人

養老金行業平台對接驗收測試工作，首批約７家券商參與測試，以頭部券商為主。不過，測試驗

收結果不會對外公布，而是由中國結算單獨反饋給各家機構。同時，不少頭部券商的ＡＰＰ也已

上線了個人養老金業務預約功能。

中國結算早前為推動個人養老金業務搭建了一個系統平台－－基金行業平台，該平台將銀行

、基金管理人、代銷機構等連接在一起。投資者參與購買個人養老金，需要通過已接入基金行業

平台的基金銷售機構，並向基金行業平台申請開立平台帳戶。基金行業平台根據投資人申請，為

投資人開立唯一的平台帳戶，作為記錄其參與個人養老金投資基金業務情況的載體，並記錄平台

帳戶與投資人個人養老金帳戶、個人養老金資金帳戶間的關聯關係。也就是說，基金管理人、基

金帳戶行、基金銷售機構等個人養老金投資基金業務參與主體在開展個人養老金投資基金業務前

，應向中國結算申請接入基金行業平台，成為平台參與機構。



＊個人養老金規模料達１２萬億元＊



據中信證券明明團隊測算，２０３５年中國個人養老金規模或將達到１２萬億元人民幣，參

考美日經驗，預計養老金入市將推動資本市場繁榮發展。債券類資產仍舊是養老金的第一選擇，

目前各類養老金融產品中債券類資產佔比均在８０％左右。未來隨著養老金增值需求提升，權益

類資產比例或將從目前的２０％提高至４０％左右，有助於提高Ａ股穩定性，使得權益市場和養

老金形成良性互動，並相互成就。（ｌｃ）

