《經濟通通訊社２０日專訊》在１０月１９日「跨境理財通」啟動滿一周年之際，人民銀行

廣州分行最新披露數據顯示，截至今年１０月１８日２４時，「南向通」淨流出２﹒６７億元人

民幣，「北向通」淨流入３﹒０９億元人民幣。

匯豐中國副行長兼大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，從數據可以看出，目前北向交易相對更

為活躍，交易金額高於南向投資，顯示收益穩健的人民幣資產對於港澳投資者較具吸引力。而在

南向投資中，存款產品今年以來保持了較快增長，也反映了在經濟不確定性增加的情況下，投資

者求穩為上。

陳慶耀又指，受宏觀和市場因素的多重影響，目前資金的整體使用比例偏低，未來仍有很大

的提升空間。隨著開戶流程進一步簡化、更多風險等級產品加入以及個人投資額度提高等舉措出

台，將促進擴大投資者的參與度，並推動業務規模快速增長。

匯豐本月發布的調查報告顯示，在已參與「跨境理財通」的受訪者中，南向通８５％、北向

通７５％的投資者表示有意逐步增加投資，其中計劃增幅在５％－１０％之間的投資者佔比最高

，南北向比例分別為４４％、３４％。

多數受訪投資者傾向通過「跨境理財通」做中長期投資，約三分之二的南向投資者打算進行

中期（６－１２個月）投資，四分之一則會長期持有（１年以上）；北向投資者計劃中期、長期

投資的佔比分別為５６％、３３％。（ｌｃ）

