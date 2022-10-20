《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市政府日前發布《上海市推進多式聯

運發展優化調整運輸結構實施方案》，提出到２０２５年，上海鐵路貨運量比２０２０年增長

１０％，上海港集裝箱水水中轉比例不低於５２％，集裝箱海鐵聯運量年均增長１５％以上，浦

東國際機場國際進出港卡車航班網絡通達城市數增長８％以上，新增城市物流車１００％使用新

能源或清潔能源。

文件提出，要大力發展集裝箱海鐵聯運。鼓勵港口與鐵路、航運等企業加強合作，統籌布局

集裝箱還箱點，促進海運箱和鐵路箱的互使互換，減少空箱調運時間和費用。爭取國家支持發展

鐵路雙層集裝箱運輸。鼓勵港口航運、鐵路貨運、航空寄遞、貨代企業及平台型企業等轉為全程

負責、一體化服務的多式聯運經營主體，並整合上下游資源，實現從承運人向綜合物流集成商轉

型。

此外，還要加快鐵路、港口、機場、海運、空運等部門企業信息系統對接和數據共享。加快

推進北斗系統在營運車船上的應用，基本實現運輸全程可監測、可追溯。利用區塊鏈技術，加強

沿江港航物流信息對接和業務協同。完善海鐵聯運信息平台功能，推進海鐵聯運信息平台系統升

級。

