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AH股新聞

20/10/2022 09:30

《駐滬專電》疫情致消費減少，上海三季度購物中心空置率上升

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》多家市場機構近日發布的報告顯示，三季
度上海零售市場租賃需求放緩，購物中心空置率上升，平均租金水平下降。
　　仲量聯行的數據顯示，疫情之下，上海核心商圈商務人群和遊客群體的消費減少，購物中心
空置率環比上升３﹒９個百分點至１３﹒６％；非核心商圈內本地居民消費群體較為穩定，購物
中心空置率增幅稍低，環比上漲２﹒３個百分點至１２﹒３％。
　　同時，上海購物中心的平均租金水平亦有所下降。第一太平戴維斯的數據顯示，三季度上海
全市購物中心首層平均租金為每天每平方米２６﹒２元人民幣，環比下降１﹒２％，同比下降
０﹒９％。其中，核心商圈和非核心商圈的購物中心首層租金分別環比下降０﹒６％和１﹒４％
，同比下降０﹒３％和１﹒２％。
　　為修復居民消費信心，上海在三季度出台了一系列刺激舉措，如發放電子消費券、主辦「五
五購物節」活動等。戴德梁行稱，這些措施使得中高端購物中心的客流量顯著回升，但購物中心
租賃需求的復甦尚處於初始階段，多數零售物業的業主仍以租金減免等優惠條件吸引零售商入駐

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