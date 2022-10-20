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AH股新聞

20/10/2022 11:16

【樓市鬆綁】貝殼研究院：１０月主流房貸利率環比降３基點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》貝殼研究院發布數據顯示，２０２２年１０月貝殼研究院監測
的１０３個重點城市主流首套房貸利率為４﹒１２％，較上月下降３個基點，二套利率為
４﹒９１％，與上月持平。從利率下調幅度看，三四線城市房貸利率同比降幅最大，首二套利率
同比降幅分別為１６９ＢＰ和１１６ＢＰ。
　　分析指，階段性首套房貸降息結合放松限購、限貸，將明顯減輕首次購房群體的購房成本，
加速購房者決策，這有助於增加市場成交。改善性需求對市場的主導作用日益增強的背景下，政
策上也要關注降低「賣一買一」、「賣舊買新」的貸款利率，是符合多數城市住房消費實際必要
舉措，未來不排除進一步結構性放寬二套房貸款利率政策的可能。
　　人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上
ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。９月末人民銀行、銀保監決定階段性調整差別化住
房信貸政策，符合條件的城市政府，可自主決定在２０２２年底前階段性維持、下調或取消當地
新發放首套住房貸款利率下限，符合條件的有２３個城市。（ｄｗ）

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