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AH股新聞

20/10/2022 14:24

《Ａ股焦點》ＴＣＬ中環跌２％，受益光伏業務三季度多賺近七成

　　《經濟通通訊社２０日專訊》光伏龍頭ＴＣＬ（深：００２１２９）中環披露三季度報告，
公司第三季度歸母淨利潤２０﹒８３億元（人民幣．下同），同比增長６６﹒８％。
　　２０２２年前三季度實現營業收入４９８﹒４５億元，同比增長７１﹒３５％；歸母淨利潤
５０﹒０１億元，同比增長８０﹒６８％；基本每股收益１﹒５５元。
　　ＴＣＬ中環指出，業績獲得大幅增長，主要受益於光伏硅片業務板塊。２０２２年前三季度
，國內市場１－８月新增裝機４４﹒４７ＧＷ，同比增長１０２％；海外市場受地緣政治、俄烏
沖突及能源短缺等因素影響，歐洲、印度、巴西等區域需求大幅提升，１－８月中國大陸組件出
口量達１１３﹒４ＧＷ，同比增長８１％，全球需求超預期。
　　產能方面，２０２２年三季度，ＴＣＬ中環總產能達到１２８ＧＷ，較期初增長
４５﹒４５％，２０２２年年末預計可達１４０ＧＷ。據公司介紹，截至９月底，寧夏６期項目
一、二模塊已全面投產，預計２０２３年全部達產並實現總產能由５０ＧＷ提升至６５－
７０ＧＷ。
　　ＴＣＬ中環目前跌２﹒２％，報４２﹒５元。（ｄｗ）

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