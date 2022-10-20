《經濟通通訊社２０日專訊》光伏龍頭ＴＣＬ（深：００２１２９）中環披露三季度報告，

公司第三季度歸母淨利潤２０﹒８３億元（人民幣．下同），同比增長６６﹒８％。

２０２２年前三季度實現營業收入４９８﹒４５億元，同比增長７１﹒３５％；歸母淨利潤

５０﹒０１億元，同比增長８０﹒６８％；基本每股收益１﹒５５元。

ＴＣＬ中環指出，業績獲得大幅增長，主要受益於光伏硅片業務板塊。２０２２年前三季度

，國內市場１－８月新增裝機４４﹒４７ＧＷ，同比增長１０２％；海外市場受地緣政治、俄烏

沖突及能源短缺等因素影響，歐洲、印度、巴西等區域需求大幅提升，１－８月中國大陸組件出

口量達１１３﹒４ＧＷ，同比增長８１％，全球需求超預期。

產能方面，２０２２年三季度，ＴＣＬ中環總產能達到１２８ＧＷ，較期初增長

４５﹒４５％，２０２２年年末預計可達１４０ＧＷ。據公司介紹，截至９月底，寧夏６期項目

一、二模塊已全面投產，預計２０２３年全部達產並實現總產能由５０ＧＷ提升至６５－

７０ＧＷ。

ＴＣＬ中環目前跌２﹒２％，報４２﹒５元。（ｄｗ）

