《經濟通通訊社２０日專訊》美元走強和美債殖利率飆升令人民幣匯率承壓，周三（１９日

）２年期和５年期美債殖利率均升至１５年高點。離岸人民幣連續第二天回落，盤中一度下跌

０﹒７％至１美元兌７﹒２７４４元，觸及２０１０年８月離岸人民幣啟動交易以來的最低點。

北京市新增本土感染者升至四個月最高，中國進出口及ＧＤＰ等重要經濟數據都未能按期發

布，與此同時中共二十大仍在召開之中，新領導層在周末揭曉，這些因素加劇了投資者的擔憂。

而據《南華早報》報道，政治局常委會可能最多會有四個新面孔，近半數中央委員也將換人。

圍繞中國股市的謹慎情緒蔓延到外匯市場。本周迄今，中國Ａ股及中概股均下跌，表現落後

。納斯達克金龍中國指數周三收跌７﹒１％，創出５月９日以來逾５個月最大單日跌幅，亦創

２０１３年７月以來最低水平。

馬來亞銀行外匯分析師Ｓａｋｔｉａｎｄｉ Ｓｕｐａａｔ在報告表示，中共二十大會上沒

有傳出顯示「清零」或住房政策可能轉向的信號，人民幣可能會保持弱勢。如果中國人民銀行開

始在７﹒２５的水平捍衛美元兌在岸人民幣，需警惕可能會出現的進一步波動；目前人民幣仍然

主要受到美元走強的影響。（ｊｔ）

