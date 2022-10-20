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AH股新聞

20/10/2022 09:23

【內房困局】官媒：近期土拍流拍率明顯降，料本季成交額同比回升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》在內地房地產業依舊步履維艱之際，官媒《中國證券報》周四
報道，近期多地完成２０２２年第三輪集中供地，流拍率明顯降低，上市房企拿地積極性有所提
升。業內人士表示，受去年低基數影響，四季度土地市場成交額或同比回升。以天津最新完成的
第三輪土拍舉例，本次供地共推出１７宗建設用地全部成交，土地出讓金合計９８﹒９８億元人
民幣，１６宗地塊底價成交。其中有六宗為此前流拍過的地塊。
　　報道引述中指研究院天津公司研究副總監田文剛表示，本次土拍天津首次採用預申請方式，
一定程度上避免出讓地塊出現流拍、終止等情況，提高了掛牌出讓的效率。此外，天津出台了一
系列政策，抬升市場預期，也提振了開發商拿地動力。業內人士指，展望四季度，當前多地採用
「少而優」的供應方式預計將持續。受去年低基數影響，四季度土地市場成交額或同比回升。
　　從房企披露的銷售拿地簡報看，華發股份（滬：６００３２５）、招商蛇口
（深：００１９７９）、保利發展（滬：６０００４８）等部分房企９月銷售情況較好，拿地態
度較為積極。另外，截至目前Ａ股共有兩家上市房企披露前三季度業績預告，均為預喜。不過國
際評級公司穆迪稱，流動性收緊和銷售低迷將繼續給中國開發商的信用狀況帶來壓力。（ｗｌ）

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