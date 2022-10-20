《經濟通通訊社２０日專訊》內房陽光城（深：０００６７１）午間發布２０２２年員工持

股計劃（草案），參與對象為對公司整體業績和中長期發展具有重要作用和影響的公司（含分公

司及控股子公司，下同）任職的董事（不含獨立董事）、高級管理人員，以及公司及子公司其他

核心管理人員。草案顯示，參與本員工持股計劃的總人數不超過５０人，具體參與人數根據公司

分配及實際參與情況確定。員工持股計劃的股份來源為公司回購專用證券帳戶回購的陽光城Ａ股

普通股股票，合計過２４３０﹒０５萬股，佔陽光城當前股本總額的０﹒５９％。

陽光城表示，基於現階段該公司所處的行業發展狀況，陽光城面臨明顯的人才流失問題，因

此該公司亟需留住現有核心管理骨干並吸引適應行業發展的市場、管理等相關人才，與該公司共

同在困境中求生存、謀發展。因此，為了改善該公司經營現狀、留住並吸引優秀人才，充分調動

團隊的積極性和創造性，陽光城實施本次員工持股計劃，並確定本次員工持股計劃受讓公司回購

股份的價格為０元╱股。

上述員工持股計劃的存續期為６０個月，自本員工持股計劃草案經公司股東大會審議通過且

公司公告最後一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起算。

陽光城午後轉升，現揚０﹒５％，報１﹒９１元。（ｗｌ）

