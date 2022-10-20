《經濟通通訊社２０日專訊》美債利率急升，反映中概股在美表現的納斯達克金龍指數隔晚

大跌超過７％，創下超過九年新低，拖累中港股市今早集體低開，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒５％，報３０２９﹒３點，深綜指低開０﹒６３％，除石油股外其他行業板塊走低，白酒、

家電股領跌。

人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上

ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。在８月和９月連續兩次減量續做ＭＬＦ後，人行本

周等量續做了１０月到期的５０００億元（人民幣．下同）ＭＬＦ，流動性投放幅度優於預期，

利率則無意外地持穩在２﹒７５％。

離岸人民幣連續第二天回落，盤中一度下跌０﹒７％至１美元兌７﹒２７４４元，觸及

２０１０年８月離岸人民幣啟動交易以來的最低點。

人民銀行連續１０日進行２０億元７天期逆回購，完全對沖今日的２０億元逆回購到期，零

投放零回籠。

中融基金、永贏基金、瑞達基金昨日（１９日）宣布自購旗下基金，招商證券資管、興證證

券資管同日宣布自購旗下資產管理計劃，上述５家機構自購金額合計１﹒３億元。近三日內宣布

自購的機構已達２６家，自購金額累計超過１８億元。（ｅｙ）

