《經濟通通訊社２０日專訊》二十大期間滬深股市連跌，隨著中概股隔晚暴跌，Ａ股今早受

壓再跌，汽車零件、電池、煤炭等板塊拖累滬綜指跌超過１％，低見３０１３﹒６９點，但盤中

半導體、軟件等板塊急漲，滬指跌幅快速收窄，午收跌０﹒３９％，報３０３２﹒６３點；深成

指跌０﹒６％，創業板指仍跌１％。

兩市半日成交４８７５億元（人民幣．下同），較上日（１９日）同時段成交增加４﹒２％

，外資繼續流出，資金循陸股通流出超過４９億元。

中融基金、永贏基金、瑞達基金昨日宣布自購旗下基金，招商證券資管、興證證券資管同日

宣布自購旗下資產管理計劃，上述５家機構自購金額合計１﹒３億元。近三日內宣布自購的機構

已達２６家，自購金額累計超過１８億元。



＊ＬＰＲ不變，地產股有點失望＊



人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上

ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變。外電早前進行的ＬＰＲ預期調查顯示，考慮到房地產一直無明

顯起色，有近一成受訪者認為五年期以上的ＬＰＲ有望小幅下調，幅度５－１０個基點，而今日

公布的長期ＬＰＲ按兵不動，滬深地產股感失望。天房發展（滬：６００３２２）挫４﹒８％，

中交地產（深：０００７３６）跌３﹒９％，海泰發展（滬：６０００８２）跌３﹒４％；大型

地產股方面，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌

２﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）跌１﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）跌

１﹒１％。

半導體板塊狂飆撐市，晶華微（滬：６８８１３０）、天德鈺（滬：６８８２５２）漲兩成

漲停，路維光電（滬：６８８４０１）升１１﹒５％，芯源微（滬：６８８０３７）升

１１﹒４％，文一科技（滬：６００５２０）、康強電子（深：００２１１９）、通富微電

（深：００２１５６）、大港股份（深：００２０７７）集體升一成漲停。



＊特斯拉營收弱，汽車零件股領跌＊



特斯拉（Ｔｅｓｌａ）錄創紀錄的第三季營收，但營收仍低市場預期，因美元匯率強勁升值

帶來影響，且生產和車輛交付方面遇到瓶頸。特斯拉股價１９日盤後一度挫逾７％，報每股

２０６﹒２美元，目前跌幅收窄至約６％。

特斯拉營收差同時亦反映需求衰弱，汽車零件股急挫，拓普集團（滬：６０１６８９）、祥

鑫科技（深：００２９６５）、廣東鴻圖（深：００２１０１）跌停，合力科技

（滬：６０３９１７）跌７﹒５％，星宇股份（滬：６０１７９９）跌７﹒３％，新泉股份

（滬：６０３１７９）、德宏股份（滬：６０３７０１）挫６﹒８％。（ｅｙ）

