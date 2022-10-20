《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今日三連跌，中概股隔晚暴跌，Ａ股今早受壓再跌，

汽車零件、電池、煤炭等板塊拖累滬綜指跌超過１％，低見３０１３﹒６９點，但中午突然傳出

內地考慮放寬入境旅客隔離至「２＋５」，兩地股市應聲造好，滬綜指急轉升，曾高見

３０７０﹒２６點，不過高位遇阻力，收市仍跌０﹒３１％，報３０３５﹒０５點，連跌第三日

。深成指跌０﹒５６％，創業板指仍跌１％。

外電引述消息報道，內地官員正討論是否放寬對入境旅客的檢疫措施，由目前的「７天集中

隔離醫學觀察＋３天居家健康監測」縮短至「２＋５」，預計具體情況很快便會公布，以免因嚴

格的「清零政策」阻礙了與國際間的交往。不過，國家衞健委暫未回應上述消息。知情人士表示

，放寬檢疫措施需得到高級領導人批准，因此仍可能有改動，或最終維持現狀。

個股總體跌多漲少，兩市全日成交７９６３億元（人民幣．下同），按日增加５％。在外圍

市場頹勢以及人民幣走弱等壓力下，外資延續近期的流出態勢，今日循陸股通流出６２﹒２３億

元，二十大召開以來連續第四日錄資金外流，淨流出總額超過２００億元。人民銀行連續１０日

進行２０億元７天期逆回購，全日零投放零回籠。



＊內地擬放寬「２＋５」，航空旅遊餐飲股急漲＊



入境隔離傳放寬的消息刺激出遊及回國意欲，航空股午後爆上，吉祥航空

（滬：６０３８８５）揚升２﹒６％，南方航空（滬：６０００２９）飆升３﹒３％。旅遊餐飲

股亦午後急漲，眾信旅遊（深：００２７０７）飆９﹒７％，西域旅遊（深：３００８５９）升

近８％，君亭酒店（深：３０１０７３）升４﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）升

７﹒３％，華天酒店（深：０００４２８）升６﹒１％。

人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上

ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。長期ＬＰＲ按兵不動，地產股走低，天房發展

（滬：６００３２２）挫４﹒８％，京投發展（滬：６００６８３）跌２﹒４％，西藏城投

（滬：６００７７３）跌近３％。



＊憧憬國家扶持，半導體板塊爆發＊



隨著美國科技制裁的升級，中國對本土科技的支持力度也在加大，工信部與主要的半導體公

司過去一周召開了一系列緊急會議，尋求評估美方的限制措施所造成的傷害，並承諾對這個關鍵

部門的支持。半導體板塊逆市走強，晶華微（滬：６８８１３０）、天德鈺

（滬：６８８２５２）、清溢光電（滬：６８８１３８）、通富微電（深：００２１５６）等多

股漲停，芯源微（滬：６８８０３７）飆升１５﹒９％，路維光電（滬：６８８４０１）升

１２﹒８％。

據報蘋果在ｉＰｈｏｎｅ １４系列開始出貨後的數周便削減ｉＰｈｏｎｅ １４

Ｐｌｕｓ的產量。蘋果概念股急挫，德賽電池（深：００００４９）大跌５﹒６％，雲海金屬

（深：００２１８２）下挫６﹒５％，橫店東磁（深：００２０５６）跌２﹒５％，欣旺達

（深：３００２０７）跌近４％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７５４﹒９３ －０﹒５７

上證綜合指數 ３０３５﹒０５ －０﹒３１ ３４０１﹒００

深證綜合指數 １９７１﹒６７ －０﹒５１ ４５６２﹒００

上證Ｂ股指數 ２９４﹒６６ ＋０﹒２０ １﹒７９

深證Ｂ股指數 １１３３﹒８４ ＋０﹒３４ ０﹒６１

上證１８０指數 ７９２２﹒７５ －０﹒５０

上證３８０指數 ５６７６﹒１８ －０﹒５４

深證成份指數 １０９６５﹒３３ －０﹒５６

中小創新指數 ２２８３﹒３９ －０﹒６４

深圳創業板指數 ２４０１﹒７２ －１﹒００

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