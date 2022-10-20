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AH股新聞

20/10/2022 15:12

《Ａ股行情》ＬＰＲ不變滬指收跌０﹒３％三連跌，入境隔離傳放寬

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今日三連跌，中概股隔晚暴跌，Ａ股今早受壓再跌，
汽車零件、電池、煤炭等板塊拖累滬綜指跌超過１％，低見３０１３﹒６９點，但中午突然傳出
內地考慮放寬入境旅客隔離至「２＋５」，兩地股市應聲造好，滬綜指急轉升，曾高見
３０７０﹒２６點，不過高位遇阻力，收市仍跌０﹒３１％，報３０３５﹒０５點，連跌第三日
。深成指跌０﹒５６％，創業板指仍跌１％。
　　外電引述消息報道，內地官員正討論是否放寬對入境旅客的檢疫措施，由目前的「７天集中
隔離醫學觀察＋３天居家健康監測」縮短至「２＋５」，預計具體情況很快便會公布，以免因嚴
格的「清零政策」阻礙了與國際間的交往。不過，國家衞健委暫未回應上述消息。知情人士表示
，放寬檢疫措施需得到高級領導人批准，因此仍可能有改動，或最終維持現狀。
　　個股總體跌多漲少，兩市全日成交７９６３億元（人民幣．下同），按日增加５％。在外圍
市場頹勢以及人民幣走弱等壓力下，外資延續近期的流出態勢，今日循陸股通流出６２﹒２３億
元，二十大召開以來連續第四日錄資金外流，淨流出總額超過２００億元。人民銀行連續１０日
進行２０億元７天期逆回購，全日零投放零回籠。
　
＊內地擬放寬「２＋５」，航空旅遊餐飲股急漲＊
　
　　入境隔離傳放寬的消息刺激出遊及回國意欲，航空股午後爆上，吉祥航空
（滬：６０３８８５）揚升２﹒６％，南方航空（滬：６０００２９）飆升３﹒３％。旅遊餐飲
股亦午後急漲，眾信旅遊（深：００２７０７）飆９﹒７％，西域旅遊（深：３００８５９）升
近８％，君亭酒店（深：３０１０７３）升４﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）升
７﹒３％，華天酒店（深：０００４２８）升６﹒１％。
　　人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上
ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。長期ＬＰＲ按兵不動，地產股走低，天房發展
（滬：６００３２２）挫４﹒８％，京投發展（滬：６００６８３）跌２﹒４％，西藏城投
（滬：６００７７３）跌近３％。
　
＊憧憬國家扶持，半導體板塊爆發＊
　
　　隨著美國科技制裁的升級，中國對本土科技的支持力度也在加大，工信部與主要的半導體公
司過去一周召開了一系列緊急會議，尋求評估美方的限制措施所造成的傷害，並承諾對這個關鍵
部門的支持。半導體板塊逆市走強，晶華微（滬：６８８１３０）、天德鈺
（滬：６８８２５２）、清溢光電（滬：６８８１３８）、通富微電（深：００２１５６）等多
股漲停，芯源微（滬：６８８０３７）飆升１５﹒９％，路維光電（滬：６８８４０１）升
１２﹒８％。
　　據報蘋果在ｉＰｈｏｎｅ　１４系列開始出貨後的數周便削減ｉＰｈｏｎｅ　１４　
Ｐｌｕｓ的產量。蘋果概念股急挫，德賽電池（深：００００４９）大跌５﹒６％，雲海金屬
（深：００２１８２）下挫６﹒５％，橫店東磁（深：００２０５６）跌２﹒５％，欣旺達
（深：３００２０７）跌近４％。（ｃａ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７５４﹒９３　　－０﹒５７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０３５﹒０５　　－０﹒３１　　　　３４０１﹒００　　
　　深證綜合指數　　１９７１﹒６７　　－０﹒５１　　　　４５６２﹒００　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９４﹒６６　　＋０﹒２０　　　　　１﹒７９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１３３﹒８４　　＋０﹒３４　　　　　０﹒６１　　　　
　　上證１８０指數　７９２２﹒７５　　－０﹒５０　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５６７６﹒１８　　－０﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０９６５﹒３３　－０﹒５６　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２２８３﹒３９　　－０﹒６４　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２４０１﹒７２　　－１﹒００　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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