  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/10/2022 11:34

《滬股通》上證１８０半日跌０﹒６５％，上證３８０跌０﹒４２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒６５％，報７９１０﹒２９點，上
證３８０指數半日跌０﹒４２％，報５６８３﹒２點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４７﹒７３億元，賣盤超買盤，
淨流出２７﹒７３億元。
　　人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上
ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。今日公布的長期ＬＰＲ按兵不動，地產股走低，天
房發展（滬：６００３２２）挫４﹒８％，京投發展（滬：６００６８３）跌逾２％，西藏城投
（滬：６００７７３）跌２﹒６％；大型發展商方面，金地集團　（滬：６００３８３）跌
１﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）跌
１﹒１％。
　　航運股連續多日上漲，今日趁勢回調，興通股份（滬：６０３２０９）跌４﹒１％，招商輪
船（滬：６０１８７２）跌４﹒３％，招商南油（滬：６０１９７５）跌５﹒１％，中遠海能
（滬：６０００２６）跌１﹒６％，中遠海特（滬：６００４２８）走低１﹒９％。
　　半導體今早逆市走強，韋爾股份（滬：６０３５０１）升１﹒５％，海光信息
（滬：６８８０４１）漲近４％，三安光電（滬：６００７０３）升３﹒１％，中芯國際
（滬：６８８９８１）、聞泰科技（滬：６００７４５）揚近２％，華潤微
（滬：６８８３９６）升３﹒１％，斯達半導（滬：６０３２９０）升２﹒４％，兆易創新
（滬：６０３９８６）升近３％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金