《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒６５％，報７９１０﹒２９點，上

證３８０指數半日跌０﹒４２％，報５６８３﹒２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４７﹒７３億元，賣盤超買盤，

淨流出２７﹒７３億元。

人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上

ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。今日公布的長期ＬＰＲ按兵不動，地產股走低，天

房發展（滬：６００３２２）挫４﹒８％，京投發展（滬：６００６８３）跌逾２％，西藏城投

（滬：６００７７３）跌２﹒６％；大型發展商方面，金地集團 （滬：６００３８３）跌

１﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）跌

１﹒１％。

航運股連續多日上漲，今日趁勢回調，興通股份（滬：６０３２０９）跌４﹒１％，招商輪

船（滬：６０１８７２）跌４﹒３％，招商南油（滬：６０１９７５）跌５﹒１％，中遠海能

（滬：６０００２６）跌１﹒６％，中遠海特（滬：６００４２８）走低１﹒９％。

半導體今早逆市走強，韋爾股份（滬：６０３５０１）升１﹒５％，海光信息

（滬：６８８０４１）漲近４％，三安光電（滬：６００７０３）升３﹒１％，中芯國際

（滬：６８８９８１）、聞泰科技（滬：６００７４５）揚近２％，華潤微

（滬：６８８３９６）升３﹒１％，斯達半導（滬：６０３２９０）升２﹒４％，兆易創新

（滬：６０３９８６）升近３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

