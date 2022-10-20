《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５％，報７９２２﹒７５點，上
證３８０指數收跌０﹒５４％，報５６７６﹒１８點。
據《彭博》引述消息報道，中國政府正考慮放寬對入境旅客隔離限制，由原先「７＋３」，
改為「２＋５」，即指２天閉環防疫集中隔離、５天居家自我健康監測。消息刺激出遊及回國意
欲，航空股午後爆上，吉祥航空（滬：６０３８８５）揚升２﹒６％，南方航空
（滬：６０００２９）飆升３﹒３％。
人民銀行公布，１０月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上
ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。今日公布的長期ＬＰＲ按兵不動，地產股走低，天
房發展（滬：６００３２２）挫４﹒８％，京投發展（滬：６００６８３）跌２﹒４％，西藏城
投（滬：６００７７３）跌近３％。
航運股連續多日上漲，今日趁勢回調，興通股份（滬：６０３２０９）跌５﹒２％，招商輪
船（滬：６０１８７２）跌５﹒４％，招商南油（滬：６０１９７５）跌４﹒９％，中遠海能
（滬：６０００２６）跌２﹒２％，中遠海特（滬：６００４２８）走低３﹒５％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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