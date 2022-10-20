《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指半日跌０﹒６％，報１０９６０﹒８４點，深證中小

創新指數半日跌０﹒３８％，報２２８９﹒２１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４０﹒４５億元，賣盤超買盤，

淨流出２０﹒４５億元。

據《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》引述消息人士報道，蘋果在ｉＰｈｏｎｅ １４系

列開始出貨後的數周便削減ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｌｕｓ的產量。蘋果概念股急挫，德賽電池

（深：００００４９）大跌６﹒５％，雲海金屬（深：００２１８２）下挫５﹒７％，橫店東磁

（深：００２０５６）跌２﹒９％，欣旺達（深：３００２０７）跌３﹒１％。

特斯拉（Ｔｅｓｌａ）錄創紀錄的第三季營收，但營收仍低市場預期，特斯拉股價１９日盤

後一度挫逾７％，報每股２０６﹒２美元。特斯拉概念Ａ股今早跟隨急跌，三花智控

（深：００２０５０）瀉５﹒９％，寧德時代（深：３００７５０）挫逾４％，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌３﹒７％，天賜材料（深：００２７０９）跌２﹒１％。

鈉電池概念股集體回吐，鵬輝能源（深：３００４３８）瀉８﹒６％，當升科技

（深：３０００７３）跌２﹒４％，欣旺達（深：３００２０７）跌３﹒１％，天賜材料

（深：００２７０９）跌２﹒１％，格林美（深：００２３４０）跌１﹒７％，中國寶安

（深：０００００９）跌１﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

