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AH股新聞

20/10/2022 11:34

《深股通》深成指半日跌０﹒６％，中小創新指跌０﹒３８％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指半日跌０﹒６％，報１０９６０﹒８４點，深證中小
創新指數半日跌０﹒３８％，報２２８９﹒２１點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４０﹒４５億元，賣盤超買盤，
淨流出２０﹒４５億元。
　　據《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》引述消息人士報道，蘋果在ｉＰｈｏｎｅ　１４系
列開始出貨後的數周便削減ｉＰｈｏｎｅ　１４　Ｐｌｕｓ的產量。蘋果概念股急挫，德賽電池
（深：００００４９）大跌６﹒５％，雲海金屬（深：００２１８２）下挫５﹒７％，橫店東磁
（深：００２０５６）跌２﹒９％，欣旺達（深：３００２０７）跌３﹒１％。
　　特斯拉（Ｔｅｓｌａ）錄創紀錄的第三季營收，但營收仍低市場預期，特斯拉股價１９日盤
後一度挫逾７％，報每股２０６﹒２美元。特斯拉概念Ａ股今早跟隨急跌，三花智控
（深：００２０５０）瀉５﹒９％，寧德時代（深：３００７５０）挫逾４％，天齊鋰業
（深：００２４６６）跌３﹒７％，天賜材料（深：００２７０９）跌２﹒１％。
　　鈉電池概念股集體回吐，鵬輝能源（深：３００４３８）瀉８﹒６％，當升科技
（深：３０００７３）跌２﹒４％，欣旺達（深：３００２０７）跌３﹒１％，天賜材料
（深：００２７０９）跌２﹒１％，格林美（深：００２３４０）跌１﹒７％，中國寶安　
（深：０００００９）跌１﹒４％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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