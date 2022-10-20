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AH股新聞

20/10/2022 15:12

《深股通》深成指收跌０﹒５６％，中小創新指跌０﹒６４％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指今日收跌０﹒５６％，報１０９６５﹒３３點，深證
中小創新指數收跌０﹒６４％，報２２８３﹒３９點。
　　據外電引述消息報道，內地正探討放寬對境外入境旅客實行的隔離限制措施。滬深旅遊餐飲
股午後急漲，眾信旅遊（深：００２７０７）飆９﹒７％，西域旅遊（深：３００８５９）升近
８％，君亭酒店（深：３０１０７３）升４﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）升７﹒３％
，華天酒店（深：０００４２８）升６﹒１％。
　　據《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》引述消息人士報道，蘋果在ｉＰｈｏｎｅ　１４系
列開始出貨後的數周便削減ｉＰｈｏｎｅ　１４　Ｐｌｕｓ的產量。蘋果概念股急挫，德賽電池
（深：００００４９）大跌５﹒６％，雲海金屬（深：００２１８２）下挫６﹒５％，橫店東磁
（深：００２０５６）跌２﹒５％，欣旺達（深：３００２０７）跌近４％。
　　特斯拉（Ｔｅｓｌａ）錄創紀錄的第三季營收，但營收仍低市場預期，特斯拉股價１９日盤
後一度挫逾７％，報每股２０６﹒２美元。特斯拉概念Ａ股跟隨急跌，三花智控
（深：００２０５０）瀉６﹒２％，寧德時代（深：３００７５０）挫３﹒８％，天齊鋰業
（深：００２４６６）跌３﹒６％，天賜材料（深：００２７０９）跌２﹒３％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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