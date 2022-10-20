《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指今日收跌０﹒５６％，報１０９６５﹒３３點，深證

中小創新指數收跌０﹒６４％，報２２８３﹒３９點。

據外電引述消息報道，內地正探討放寬對境外入境旅客實行的隔離限制措施。滬深旅遊餐飲

股午後急漲，眾信旅遊（深：００２７０７）飆９﹒７％，西域旅遊（深：３００８５９）升近

８％，君亭酒店（深：３０１０７３）升４﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）升７﹒３％

，華天酒店（深：０００４２８）升６﹒１％。

據《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》引述消息人士報道，蘋果在ｉＰｈｏｎｅ １４系

列開始出貨後的數周便削減ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｌｕｓ的產量。蘋果概念股急挫，德賽電池

（深：００００４９）大跌５﹒６％，雲海金屬（深：００２１８２）下挫６﹒５％，橫店東磁

（深：００２０５６）跌２﹒５％，欣旺達（深：３００２０７）跌近４％。

特斯拉（Ｔｅｓｌａ）錄創紀錄的第三季營收，但營收仍低市場預期，特斯拉股價１９日盤

後一度挫逾７％，報每股２０６﹒２美元。特斯拉概念Ａ股跟隨急跌，三花智控

（深：００２０５０）瀉６﹒２％，寧德時代（深：３００７５０）挫３﹒８％，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌３﹒６％，天賜材料（深：００２７０９）跌２﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

