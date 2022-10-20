《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３４﹒５８億元，賣盤超買盤，淨流出１４﹒５８億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出６２﹒２３億元，連續四日淨流出。
（ｄｗ）
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20/10/2022 15:12
《深股通》深股通全日流出１４﹒５億元，外資連續四日淨流出
《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３４﹒５８億元，賣盤超買盤，淨流出１４﹒５８億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出６２﹒２３億元，連續四日淨流出。
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