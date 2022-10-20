《經濟通通訊社２０日專訊》特斯拉（Ｔｅｓｌａ）錄創紀錄的第三季營收，但營收仍低市
場預期，因美元匯率強勁升值帶來影響，且生產和車輛交付方面遇到瓶頸。特斯拉股價１９日盤
後一度挫逾７％，報每股２０６﹒２美元，目前跌幅收窄至約６％。
特斯拉第三季度營收２１４﹒５億美元，預估２２０﹒９億美元；第三季度自由現金流３３
億美元，預估２８﹒９億美元；第三季度調整後每股盈利１﹒０５美元，市場預期１﹒０１美元
；第三季度汽車業務毛利率為２７﹒９％，市場預期為２８﹒４％。特斯拉執行長馬斯克表示，
特斯拉可能會進行５０億－１００億美元的股票回購，並表示一些有意義的回購是可能的。
滬深特斯拉概念股今早跟隨急跌，三花智控（深：００２０５０）瀉６﹒３％，璞泰來
（滬：６０３６５９）跌６﹒１％，寧德時代（深：３００７５０）挫５﹒５％，隆基綠能
（滬：６０１０１２）、天齊鋰業（深：００２４６６）跌近４％，天賜材料
（深：００２７０９）跌２﹒８％，先導智能（深：３００４５０）跌２﹒２％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）跌１﹒９％，寶鋼股份（滬：６０００１９）、中航光電
（深：００２１７９）等跌近１％。（ｊｔ）
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