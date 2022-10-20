《經濟通通訊社２０日專訊》鈉電池概念股集體回吐，鵬輝能源（深：３００４３８）瀉

６﹒６％，當升科技（深：３０００７３）跌３﹒２％，華陽股份（滬：６００３４８）跌

３﹒１％，欣旺達（深：３００２０７）跌２﹒８％，長遠鋰科（滬：６８８７７９）跌

２﹒３％，天賜材料（深：００２７０９）跌２﹒２％，格林美（深：００２３４０）跌近２％

，中國寶安（深：０００００９）跌１﹒３％，容百科技（滬：６８８００５）跌逾１％。

近兩年來，鋰礦拍賣事件備受市場關注，已逐漸成為鋰精礦以及鋰鹽價格走向的風向標。

１０月１８日，澳洲鋰礦巨頭皮爾巴拉礦業公司宣布，其在電池材料交易所（ＢＭＸ）第１０輪

數字拍賣進行之前，已經接受７１００美元╱噸的拍賣前競價。據測算，此次拍賣成交價較上一

次（９月２０日）拍賣成交價６９８８美元╱噸上漲１﹒６％。

最上遊的鋰礦價格居高不下，一路傳導到了國內鋰鹽的價格。據上海鋼聯發布數據顯示，

１０月１９日，電池級碳酸鋰上漲２０００元人民幣╱噸，均價至５３﹒９５萬元人民幣╱噸，

創歷史新高。此外，工業級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰、鋰輝石精礦等價格均有不同程度的上漲。

不過，在二級市場，相較於高歌猛進的鋰鹽、鋰礦價格，鋰鹽廠商近日股價卻表現平平。

（ｊｔ）

