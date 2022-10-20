《經濟通通訊社２０日專訊》已停牌３個交易日的復星國際（００６５６）、南鋼股份

（滬：６００２８２）、萬盛股份（滬：６０３０１０）昨夜（１９日）齊發公告，官宣沙鋼股

份（深：００２０７５）收購南京南鋼一事。復星擬出售南鋼的６０％股權，轉讓意向總價不超

過１６０億元（人民幣．下同），意向受讓方為江蘇沙鋼集團。南鋼目前為萬盛股份的控股股東

，該公司表示，若後續簽署正式股權轉讓協議，則可能導致公司實控人變更，但南鋼股份的控股

股東地位將維持不變。

上述公司股票於今早復牌。本次交易的「主角」南鋼股份低開，盤初跌幅擴大至逾半成，現

仍挫３﹒９％，報２﹒９５元；萬盛股份亦瀉３﹒３％，現報１２﹒８元。「接盤俠」沙鋼股份

亦跌１﹒４％，現報４﹒１２元。僅成功出售資產的復星國際復牌造好，現揚２﹒３％，報

４﹒９４港元。



＊沙鋼集團需支付總誠意金８０億元＊



根據公告，沙鋼集團與復星國際附屬公司復星高科、復星產投、復星工發於１０月１４日簽

訂框架協議，交易各方有意向轉讓╱受讓南京南鋼６０％的股權。根據框架協議，沙鋼集團需支

付總誠意金８０億元，如簽訂正式協議，則該筆誠意金將構成應付總價的一部分。公開信息顯示

，截至１０月１９日，南京南鋼由南京鋼鐵集團持有４０％股權，復星高科持有３０％股權、復

星產投持有２０％股權、復星工發持有１０％股權。如此次轉讓完成，復星國際及其附屬公司將

不再持有南京南鋼的股權。

南京南鋼成立於１９５８年，是當時國務院批准建設的中國冶金行業１８家地方骨幹企業之

一。２０００年旗下核心資產南鋼股份在上交所上市。據世界鋼鐵協會統計數據，２０２１年，

南京鋼鐵粗鋼產量為１１５８萬噸，位居國內鋼企第２２位。同時，此次收購也將進一步夯實沙

鋼行業龍頭地位。資料顯示，作為國內最大民營鋼鐵企業，沙鋼集團擁有江蘇、遼寧、河南等５

大生產基地，主導產品涵蓋普鋼、優鋼和特鋼各大類產品，２０２１年其粗鋼產量達到４４２３

萬噸，僅次於中國寶武、鞍鋼集團，位居國內鋼企第三位。（ｗｌ）

