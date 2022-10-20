《經濟通通訊社２０日專訊》據外電報道，隨著電動汽車的發展推升車用晶片需求，最近又

遭遇美國的晶片出口管制，中國的地下晶片市場因短缺情況惡化而更顯蓬勃，其國內汽車製造商

都試圖透過此介於合法和非法的模糊管道取得晶片。

據《彭博》報道，美國祭出新出口管制措施後，中國晶片短缺進一步惡化，地下交易猖獗。

許多中國車廠被迫向非法的經銷商購買舊型或二手晶片，不合格晶片已進入汽車供應鏈中，使得

汽車的品質和安全陷入危險。

據匿名的中間人透露，三家有在美國上市的中國電動車品牌－蔚來（０９８６６）、理想

（０２０１５）和小鵬（０９８６８），都試圖透過未獲授權的中間商取得晶片。事實上，除了

有自產晶片的比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）之外，幾乎所有中國汽車製造商都嘗

試就由地下市場購買晶片。

中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹上周表示，近期的美國制裁引發市場新一輪恐慌，

初階和高階晶片供給都陷入中斷，晶片的經銷管道和價格都呈現混亂。投機份子把握晶片短缺的

機會，拉抬關鍵電路零件的價格。但監管的欠缺和需求飆升，尤其中國是全球最大的傳統與電動

汽車市場，意味著中國的這類灰色交易更為廣泛。（ｃａ）（ｚｚ）





