《經濟通通訊社２０日專訊》中共二十大召開期間，國家統計局罕見推遲公布三季度ＧＤＰ

等多項數據，外界關注疫情反覆下中國的經濟增速。內地著名經濟學家、上海財經大學校長劉元

春認為，在管控好疫情的基礎上，中國經濟常態化恢復到５％左右的增長速度，應該沒問題。



＊聚焦穩增長、防風險、控疫情＊



二十大報告首次提及「規範財富積累機制」，引發對富人開刀的疑慮，有學者預料可能會進

行稅制改革。劉元春在《中國新聞周刊》專訪中表示，二十大報告旗幟鮮明地把「高質量發展」

定位為全面建設社會主義現代化國家的首要任務，「可以看到，改革不會變，開放不會變，保護

民營經濟發展不會變。」

對於如何保證高質量發展不打折扣，劉元春認為，短期穩增長、防風險、控疫情這三點是目

前很重要的基本著眼點。短期一定要堅定不移地使經濟擺脫目前復甦乏力的狀況，這就要求面對

疫情和國際內外部不利因素的夾擊，通過短期宏觀政策的組合，以及中期的結構性改革和長期戰

略的設定，綜合推動中國經濟在短期、中期間的匹配，使經濟能穩定復甦，進入高質量發展的常

態化軌道中。



＊中國經濟增長有自己發展優勢＊



２０２０年爆發疫情後，中央提出「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新

發展格局。劉元春說，烏克蘭危機發生後給很多國人帶來深刻啟示，在大國博弈白熱化中，地緣

政治激化、戰爭爆發的狀況下，內循環必須是能夠高效自主的。

劉元春認為，目前經濟增速回落是全球現象，呈現出低增長、低貿易、低投資，同時高債務

、高通脹、高風險的「三低三高」態勢。這些態勢可能會延續一段時期，不是短期現象。這反而

為中國２０３５年相應目標的完成奠定了很好的基礎，因為他們的增速進一步降低，中國要達到

中等發達國家水平的目標也更容易。（ｃａ）

