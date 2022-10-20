《經濟通通訊社２０日專訊》昨日（１９日）恒指低開１０８點，報１６８０５點。最高升
８點報１６９２３點，最低跌４０６點報１６５０８點。恒指收報１６５１１點，跌４０３點或
２﹒３８％。
北水全日淨流入４５﹒４億元，減少１１﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）；淨賣出最多的依次
是李寧（０２３３１）。
主板成交８４７﹒５１億元減少１５％。其中港股通成交２２１﹒７億元，佔總成交
２６﹒２％。
＊李寧第三季同店銷售按年單位數高增長＊
李寧公布，以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算，截至９月底止第三季度，整個
平台之同店銷售按年錄得高單位數增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得中單位數增長
及批發（特許經銷商）渠道錄得高單位數增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為１０％－
２０％中段增長。
第三季度，李寧銷售點於整個平台之零售流水按年錄得１０％－２０％中段增長。就渠道而
言，線下渠道（包括零售及批發）錄得１０％－２０％中段增長，其中零售渠道錄得２０％－
３０％低段增長及批發渠道錄得１０％－２０％低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得２０％－
３０％中段增長。
騰訊控股跌４﹒０９％報２４４元，北水淨買入９﹒１億元；恒生中國企業跌２﹒５１％報
５６﹒７６元，北水淨買入８﹒５億元；盈富基金跌２﹒２２％報１７﹒１７元，北水淨買入
３﹒１億元。
李寧跌６﹒４５％報５２﹒９５元，北水淨賣出３﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ９﹒０６
恒生中國企業 （０２８２８） ８﹒５３
盈富基金 （０２８００） ３﹒１０
金斯瑞生物科技 （０１５４８） ２﹒１８
藥明生物 （０２２６９） １﹒７４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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李寧 （０２３３１） －３﹒７５
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