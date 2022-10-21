《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中共二十大新聞中心舉行記者招待會，生

態環境部黨組成員、副部長翟青表示，將繼續實施積極應對氣候變化國家戰略，落實碳達峰碳中

和「１＋Ｎ」政策體系，加快推動重點領域綠色低碳轉型，大力推進減污降碳協同增效。穩妥有

序推進全國碳市場。加快綠色低碳技術攻關和推廣應用，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方

式。促進經濟高質量發展。督察推動各地堅定不移走生態優先、綠色發展的道路，協同推進經濟

高質量發展和生態環境高水平保護。



＊中國煤炭佔能源消費總量比重由２００５年的７２﹒４％下降至５６％＊



他表示，通過實施積極應對氣候變化國家戰略，採取調整產業結構、優化能源結構、提高能

效、建立市場機制、增加森林碳匯等一系列政策措施，各項工作取得積極進展。２０２０年，中

國碳排放強度比２００５年下降４８﹒４％，超額完成向國際社會承諾的目標；２０２１年，中

國煤炭佔能源消費總量比重由２００５年的７２﹒４％下降至５６﹒０％，非化石能源消費比重

達１６﹒６％，可再生能源發電裝機突破１０億千瓦，風、光、水、生物質發電裝機容量穩居世

界第一。中國是全球森林資源增長最多和人工造林面積最大的國家，是全球「增綠」的主力軍。

成功啟動了全球覆蓋溫室氣體排放量最大的全國碳市場，有效發揮市場機制對控制溫室氣體排放

、推動綠色低碳轉型的作用。

減污降碳協同增效促進經濟社會發展全面綠色轉型。２０２１年，全國單位ＧＤＰ二氧化碳

排放量比２０１２年下降３４﹒４％，煤炭在一次能源消費中的佔比從６８﹒５％下降到５６％

，可再生能源開發利用規模、新能源汽車產銷量均居世界第一，綠色逐步成為高質量發展的鮮明

底色。

２０２１年，全國地級以上城市ＰＭ２﹒５的平均濃度比２０１５年下降了３４﹒８％，空

氣質量優良天數的比率達到了８７﹒５％；地表水Ｉ－ＩＩＩ類斷面比例達到８４﹒９％，劣Ｖ

類水體比例下降到１﹒２％；土壤污染風險得到有效管控，全面禁止洋垃圾入境，實現固體廢物

「零進口」目標。

翟青並表示，解決一大批突出生態環境問題。督察聚焦生態環境領域突出的矛盾和重大的問

題，啃掉「硬骨頭」、消除「老大難」，解決了一批長期想解決而沒有能解決的問題。這些問題

實際分為兩大類：一類是在督察整改方案中明確的一條一條要拉條掛帳的問題，一類是在督察期

間群眾環境信訪舉報的問題。第一輪督察整改方案明確的３２９４項任務總體完成率近９６％，

第二輪前三批整改方案明確的１２２７項任務已經完成近６０％，第四、五、六批整改正在積極

有序推進。兩輪督察共受理群眾環境問題的舉報２８﹒７萬件，已經辦結或階段性辦結２８﹒６

萬件。

