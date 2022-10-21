《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》美國政府近期對中國採取新的芯片禁令，

就是否會影響京東方的業務，北京巿二十大代表、京東方（深：０００７２５）董事長陳炎順接

受媒體採訪表示，京東方是一家半導體顯示企業，芯片是京東方所需要採購的產品之一，高端芯

片的限制對京東方下游的品牌，企業的高端產品的出貨量是會有一些影響，但是京東方的供應商

，包括美國的供應商，都保持很好的合作開放關係，共同就產品的技術開放，提供給消費者更好

的產品和服務。

陳炎順表示，隨著物聯網的各個細分市場愈來愈多，京東方未來在發展方向非常明確，就是

以顯示屏為核心融合物聯網技術，向物聯網的各個細分市場來滲透，目標要形成雙千億美元的目

標：營業額要達到１０００億美元，市值也要達到１０００億美元，相信隨著未來第二個百年經

濟的快速發展，京東方是一定能夠有望達成這個目標。



＊半導體顯示市場仍保持３－５％的增長空間＊



對於今年整個半導體顯示市場下滑較快，京東方有沒有調低今年或者明年投資計劃的打算，

陳炎順表示，今年上半年京東方的業績受到影響，總體來看，今年的半導體顯示的面積出貨量呈

兩位數下降，也是這麼多年來下降幅度最大的一次，下滑的因素是比較多的，京東方作為全球半

導體顯示龍頭企業，展現了非常好的韌性和彈性，整個下降幅度比同類企業要小的很多，四季度

以後，隨著消費旺季到來，品牌廠商或渠道廠商會要開始逐步補貨，市場會逐步從過去的下滑，

進入穩定的狀態，未來半導體顯示的市場增長，仍然會保持著３－５％的增長的空間，特別是柔

性ＯＬＥＤ半導體線。

陳炎順表示，京東方在未來會停止在ＬＣＤ的資本性開支，因為整個市場的規模已經基本趨

於飽和，但金融方面並不會排除通過整合的方式來擴大產能規模，在ＯＬＥＤ未來的顯示技術發

展方向，京東方會根據市場的發展的需要，以及產能的利用率，來考慮是否會增加投資，在明年

會有決定。

