《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指高開５０點，報１６３３１點。最高升７８點報

１６３５９點，最低跌１４３點報１６１３７點。恒指收報１６２１１點，跌６９點或

０﹒４２％。

北水全日淨流入３４﹒０７億元，減少５１﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、南方恒生科技（０３０３３）；淨賣出最多的依次是綠

城中國（０３９００）、建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）。

主板成交９３９﹒７億元減少２５﹒９％。其中港股通成交２０８﹒３億元，佔總成交

２２﹒２％。



＊內地第三輪集中供地流拍率降＊



官媒《中國證券報》周四報道，近期多地完成２０２２年第三輪集中供地，流拍率明顯降低

，上市房企拿地積極性有所提升。業內人士表示，受去年低基數影響，四季度土地市場成交額或

同比回升。以天津最新完成的第三輪土拍舉例，本次供地共推出１７宗建設用地全部成交，土地

出讓金合計９８﹒９８億元人民幣，１６宗地塊底價成交。其中有六宗為此前流拍過的地塊。

騰訊控股升０﹒１７％報２３２﹒８元，北水淨買入１２﹒１億元；美團升０﹒５７％報

１４１﹒６元，北水淨買入３﹒９億元；南方恒生科技跌０﹒３９％報３﹒０６元，北水淨買入

２﹒４億元。

綠城中國跌６﹒６７％報１１﹒４８元，北水淨賣出１﹒９億元；建設銀行升１﹒１２％報

４﹒５２元，北水淨賣出１億元；中國移動跌０﹒９％報４９﹒６５元，北水淨賣出０﹒９億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） １２﹒１１

美團 （０３６９０） ３﹒８８

南方恒生科技 （０３０３３） ２﹒３６

安踏體育 （０２０２０） １﹒７５

信達生物 （０１８０１） １﹒５０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

綠城中國 （０３９００） －１﹒８７

建設銀行 （００９３９） －１﹒０２

中國移動 （００９４１） －０﹒９０

快手 （０１０２４） －０﹒４９

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒２７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

