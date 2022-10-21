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AH股新聞

21/10/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒０７億元，買騰訊沽綠城中國

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指高開５０點，報１６３３１點。最高升７８點報
１６３５９點，最低跌１４３點報１６１３７點。恒指收報１６２１１點，跌６９點或
０﹒４２％。
　　北水全日淨流入３４﹒０７億元，減少５１﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、南方恒生科技（０３０３３）；淨賣出最多的依次是綠
城中國（０３９００）、建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交９３９﹒７億元減少２５﹒９％。其中港股通成交２０８﹒３億元，佔總成交
２２﹒２％。
　
＊內地第三輪集中供地流拍率降＊
　
　　官媒《中國證券報》周四報道，近期多地完成２０２２年第三輪集中供地，流拍率明顯降低
，上市房企拿地積極性有所提升。業內人士表示，受去年低基數影響，四季度土地市場成交額或
同比回升。以天津最新完成的第三輪土拍舉例，本次供地共推出１７宗建設用地全部成交，土地
出讓金合計９８﹒９８億元人民幣，１６宗地塊底價成交。其中有六宗為此前流拍過的地塊。
　　騰訊控股升０﹒１７％報２３２﹒８元，北水淨買入１２﹒１億元；美團升０﹒５７％報
１４１﹒６元，北水淨買入３﹒９億元；南方恒生科技跌０﹒３９％報３﹒０６元，北水淨買入
２﹒４億元。
　　綠城中國跌６﹒６７％報１１﹒４８元，北水淨賣出１﹒９億元；建設銀行升１﹒１２％報
４﹒５２元，北水淨賣出１億元；中國移動跌０﹒９％報４９﹒６５元，北水淨賣出０﹒９億元

　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１２﹒１１
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒８８
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　　２﹒３６
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　　１﹒７５
　　信達生物　　　（０１８０１）　　　　　　１﹒５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　綠城中國　　　（０３９００）　　　　　－１﹒８７
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－１﹒０２
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒９０
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒４９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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