《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指高開５０點，報１６３３１點。最高升７８點報
１６３５９點，最低跌１４３點報１６１３７點。恒指收報１６２１１點，跌６９點或
０﹒４２％。
北水全日淨流入３４﹒０７億元，減少５１﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、南方恒生科技（０３０３３）；淨賣出最多的依次是綠
城中國（０３９００）、建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）。
主板成交９３９﹒７億元減少２５﹒９％。其中港股通成交２０８﹒３億元，佔總成交
２２﹒２％。
＊內地第三輪集中供地流拍率降＊
官媒《中國證券報》周四報道，近期多地完成２０２２年第三輪集中供地，流拍率明顯降低
，上市房企拿地積極性有所提升。業內人士表示，受去年低基數影響，四季度土地市場成交額或
同比回升。以天津最新完成的第三輪土拍舉例，本次供地共推出１７宗建設用地全部成交，土地
出讓金合計９８﹒９８億元人民幣，１６宗地塊底價成交。其中有六宗為此前流拍過的地塊。
騰訊控股升０﹒１７％報２３２﹒８元，北水淨買入１２﹒１億元；美團升０﹒５７％報
１４１﹒６元，北水淨買入３﹒９億元；南方恒生科技跌０﹒３９％報３﹒０６元，北水淨買入
２﹒４億元。
綠城中國跌６﹒６７％報１１﹒４８元，北水淨賣出１﹒９億元；建設銀行升１﹒１２％報
４﹒５２元，北水淨賣出１億元；中國移動跌０﹒９％報４９﹒６５元，北水淨賣出０﹒９億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １２﹒１１
美團 （０３６９０） ３﹒８８
南方恒生科技 （０３０３３） ２﹒３６
安踏體育 （０２０２０） １﹒７５
信達生物 （０１８０１） １﹒５０
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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綠城中國 （０３９００） －１﹒８７
建設銀行 （００９３９） －１﹒０２
中國移動 （００９４１） －０﹒９０
快手 （０１０２４） －０﹒４９
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒２７
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