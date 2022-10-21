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AH股新聞

21/10/2022 16:39

《深港通》北上全日流走３２﹒４億，南下全日流入２８﹒１億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５５２﹒４１億元，賣盤超買盤，流走３２﹒４１億元，佔每日額度６﹒２３％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９１﹒９４億元，買盤超賣盤，流入
２８﹒０６億元，佔每日額度６﹒６８％。

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