《經濟通通訊社２１日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）宣布，

２０２２年首３季，累計完成上網電量約１８６１﹒２９億千瓦時，按年下降約４﹒８１％。

截至２０２２年９月３０日，公司平均上網電價每兆瓦時４５９﹒４３元人民幣，按年上升

２０﹒７３％。２０２２年首３季，公司市場化交易電量約１５７０億千瓦時，所佔比例約

８４﹒３５％。（ｒｈ）

