《經濟通通訊社２１日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）宣布，
２０２２年首３季，累計完成上網電量約１８６１﹒２９億千瓦時，按年下降約４﹒８１％。
截至２０２２年９月３０日，公司平均上網電價每兆瓦時４５９﹒４３元人民幣，按年上升
２０﹒７３％。２０２２年首３季，公司市場化交易電量約１５７０億千瓦時，所佔比例約
８４﹒３５％。（ｒｈ）
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21/10/2022 17:37
《國企紅籌》大唐發電首三季完成上網電量跌約４﹒８１％
《經濟通通訊社２１日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）宣布，
２０２２年首３季，累計完成上網電量約１８６１﹒２９億千瓦時，按年下降約４﹒８１％。
截至２０２２年９月３０日，公司平均上網電價每兆瓦時４５９﹒４３元人民幣，按年上升
２０﹒７３％。２０２２年首３季，公司市場化交易電量約１５７０億千瓦時，所佔比例約
８４﹒３５％。（ｒｈ）
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