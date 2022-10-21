《神州經脈》兩大利好消息帶動下，Ａ股今日終於止跌回升，受轉融資費率下調消息刺激，

券商股開盤領漲；部分涉房產公司放開融資消息帶動房地產板塊上漲。滬深股市全日個別發展，

滬綜指最多跌０﹒１％，低見３０３２點後有買盤承接，收市升０﹒１３％，報３０３８﹒９３

點，止三連跌，總結本周，３０００關有明顯支持，但滬綜指按周仍跌１﹒０８％。深成指今日

反覆偏軟，曾經高見１１０００點，收市跌０﹒４２％，創業板指仍跌０﹒２７％。風電板塊全

天強勢，教育股繼續走強，中藥、醫療器械板塊再度活躍。

周末前交投淡靜，兩市全日成交７１２３億元（人民幣．下同），按日減少１０﹒５％。外

資延續近期的流出態勢，今日循陸股通流出８９﹒２３億元，二十大召開以來連續第五日錄資金

外流，淨流出總額近３００億元。人民銀行連續１１日進行２０億元７天期逆回購，零投放零回

籠，全周實現淨回籠１９０億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 繼近日收緊對華半導體出口限制後，美國據報正考慮將量子運算及人工智能納入針對中國

的科技禁令，以限制中國獲取一些強大的新興運算技術。《彭博》報道指，計劃仍處於初期階段

，偏重於還在實驗階段的量子運算以及人工智能軟體領域，產業專家正評估如何設定限制基準。

報道引述知情人士表示，美國還制定有關對外投資審查機制的行政命令，嚴查流向特定中國科技

，以及量子運算和人工智能控制的資金。白宮國家安全顧問沙利文上月發表演講時，將包括微電

子、量子資訊系統及人工智能等運算相關技術，稱為「未來１０年將發揮超大作用的發展」，並

表示出口管制對於「盡可能維持大幅領先對手」的重要性。微軟、Ｇｏｏｇｌｅ、英特爾及

ＩＢＭ等公司，正投入巨額資金於各種量子計劃。此外，長江存儲發布聲明稱，近日，發現個別

媒體通過多種渠道刊登、散布「工信部與國內主要半導體企業過去一周召開了一系列緊急會議，

尋求評估拜登政府針對芯片祭出的限制措施所造成的損害，並承諾對這個半導體行業的支持」的

信息，上述關於公司的言論均不屬實。



２﹒ 涉房地產業務公司在Ａ股融資限制被放寬，據《中國證券報》引述中證監相關人士指，在

確保股市融資不投向房地產業務的前提下，中證監允許部分有少量涉房地產業務、但不以房地產

為主業的企業，在Ａ股市場融資。具體來說，自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產業

務收入、利潤佔企業當期相應指標的比例不超過１０％；參股子公司涉房的，最近一年一期房地

產業務產生的投資收益佔企業當期利潤的比例不超過１０％，可獲放行融資。分析認為，此舉更

多是象徵意義，為國慶以來政策釋暖意的延續，尚難以解救困境房企於水火，盡快推動市場回暖

方能助力其實現「自我造血」的良性循環。不過，政策或將促進相關企業剝離房地產業務，出售

房地產資產。此外，中證金融宣布啟動市場化轉融資業務試點，並整體下調轉融資費率４０個點

子。中證金融表示，此次下調轉融資費率，是根據資金市場利率水平做出的正常經營性調整，旨

在滿足證券公司低成本融資需求，促進合規資金參與市場投資，維護資本市場平穩健康發展。



３﹒ 人民幣中間價止步兩連貶，即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５７點子，全日跌１１７點，收

報７﹒２４９４，錄三連貶，收盤價創２００８年１月１４日以來逾十四年半新低。據外電引述

四位消息人士稱，日內國有大行在即期市場提供美元流動性，以避免人民幣跌破７﹒２５元關口

。不過尾盤時段美元指數加速上行，即期低見７﹒２５２５，但收盤收復７﹒２５關口。今日官

方中間價微升監管仍有強力過濾，以錨定交易區間下限在７﹒２６元附近，監管層意在於中共二

十大會議期間穩定市場預期。中共二十大新聞中心昨晚（２０日）舉行集體採訪，人民銀行黨委

委員、副行長潘功勝表示，金融系統的重點工作主要集中在幾個方面，包括實施好穩健的貨幣政

策，強化跨周期和逆周期調節，深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本

穩定等。環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布的人民幣月度報告和數據統計顯示，

２０２２年９月，人民幣在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，佔比升至２﹒４４％，保持全

球第五大最活躍貨幣的位置。８月份為２﹒３１％。



４﹒ 中國共產黨第二十次全國代表大會主席團今日上午在人民大會堂舉行第三次會議，中共總

書記習近平主持會議。會議通過二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候

選人名單（草案），提交各代表團醞釀。此外，中共二十大新聞中心舉行記者招待會，生態環境

部黨組成員、副部長翟青表示，將繼續實施積極應對氣候變化國家戰略，落實碳達峰碳中和「１

＋Ｎ」政策體系，加快推動重點領域綠色低碳轉型，大力推進減污降碳協同增效。穩妥有序推進

全國碳市場。加快綠色低碳技術攻關和推廣應用，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式。促

進經濟高質量發展。督察推動各地堅定不移走生態優先、綠色發展的道路，協同推進經濟高質量

發展和生態環境高水平保護。



５﹒ 美國政府近期對中國採取新的芯片禁令，就是否會影響京東方的業務，北京巿二十大代表

、京東方（深：０００７２５）董事長陳炎順接受媒體採訪表示，芯片是京東方所需要採購的產

品之一，高端芯片的限制對京東方下游的品牌，企業的高端產品的出貨量是會有一些影響，但是

京東方的供應商，包括美國的供應商，都保持很好的合作開放關係，共同就產品的技術開放，提

供給消費者更好的產品和服務。對於今年整個半導體顯示市場下滑較快，京東方有沒有調低今年

或者明年投資計劃的打算，陳炎順表示，今年上半年京東方的業績受到影響，總體來看，今年的

半導體顯示的面積出貨量呈兩位數下降，也是這麼多年來下降幅度最大的一次，下滑的因素是比

較多的，京東方作為全球半導體顯示龍頭企業，展現了非常好的韌性和彈性，整個下降幅度比同

類企業要小的很多，四季度以後，隨著消費旺季到來，品牌廠商或渠道廠商會要開始逐步補貨，

市場會逐步從過去的下滑，進入穩定的狀態。



６﹒ 第２９屆亞太經合組織（ＡＰＥＣ）財長會２０日在泰國曼谷以線上線下混合形式舉行。

劉昆指出，當前全球經濟形勢更加復雜嚴峻，亞太區域經濟增長面臨較大下行壓力和風險挑戰，

ＡＰＥＣ各方應堅持真正的多邊主義，深化區域經濟合作，推動全球發展倡議落地生根。一是加

強宏觀政策協調，應對通脹、糧食和能源安全等全球性挑戰和區域經濟金融風險，防止一些經濟

體政策調整產生嚴重負面外溢效應。二是根據自願和非約束性原則，開展可持續發展和可持續金

融相關討論，堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，在發展框架內推進應對氣候變化國際合

作。三是加強數字經濟合作，推進財稅體系數字化改革，利用數字技術推動普惠金融發展，促進

普惠金融服務擴量增面、降本增效。四是共建公平、可持續的現代國際稅收體系，充分考慮各經

濟體具體情況和各方關切，推進應對經濟數字化稅收挑戰雙支柱方案相關工作。劉昆表示，中國

堅持穩中求進工作總基調，及時出台穩經濟一攬子政策，鞏固經濟回穩基礎，力促回穩向上。



７﹒ 內地昨日（２０日）新冠本土確診及無症狀感染略減至７９６宗，本土新增陽性病例中，

持續居首的新疆為１２０宗，較前幾日變動不大；內蒙古以９１宗次之，廣東８９宗位列第三。

北京新增１５宗本土確診病例和２例無症狀感染者，涉西城區、東城區、海澱區、及豐台區。上

海新增本土無症狀感染者１３宗，均在隔離管控中發現。此外，安徽省合肥市昨日新增本土新冠

肺炎感染８宗，政府新聞辦公眾號公告，鑒於當前該市仍有多點散發新冠病例，決定暫停開放健

身房、室內游泳館等部分文化休閑娛樂場所；市區所有餐飲服務單位暫不提供堂食；中小學及校

外培訓機構暫停線下教學活動，實行線上教學。公告倡導非必要不離肥，確需離肥的，不前往疫

情中高風險地區，同時須持４８小時內核酸檢測陰性報告。（ｗｌ）

