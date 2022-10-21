《鍾之日記》１０月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國十年債息升穿４﹒２厘，英國首相卓慧思宣布辭任首相及保守黨黨魁，市場觀望繼任人

選，擔心該國政壇亂局持續，加上有聯儲局官員再放鷹，令美股調頭向下，三大指數倒跌散場。

香江魚缸兩日插６３４點後，今日好淡爭持，收市守１６２００點。

恒指高開５０點後，早段表現反覆曾升７８點，但買盤未有跟進，大市轉跌１０３點，低見

１６１７６，之後一度止跌回升，臨近午市再度升勢不保。港股下午跌穿朝早低位，一度挫

１４３點，低見１６１３７，尾市曾收復失地，最終仍要下跌收市。恒指全日跌６９點或

０﹒４２％，報１６２１１；國指升０﹒０９％，報５５１７；科技指數收報３１０１，跌

０﹒６％。大市成交９３９﹒７億元。



＊滬指止連跌，本周累跌１﹒１％＊



兩大利好消息帶動下，Ａ股今日終於止跌回升，受轉融資費率下調消息刺激，券商股開盤領

漲；部分涉房產公司放開融資消息帶動房地產板塊上漲。滬深股市全日個別發展，滬綜指最多跌

０﹒１％，低見３０３２點後有買盤承接，收市升０﹒１３％，報３０３８﹒９３點，止三連跌

，總結本周，３０００關有明顯支持，但滬綜指按周仍跌１﹒０８％。深成指今日反覆偏軟，曾

經高見１１０００點，收市跌０﹒４２％，創業板指仍跌０﹒２７％。風電板塊全天強勢，教育

股繼續走強，中藥、醫療器械板塊再度活躍。

美匯最新報１１３﹒０４，拖累離岸人民幣走弱，現報７﹒２６７０，下滑逾百點子。分析

人士表示，美聯儲加息預期下，中美利差維持高位，資金面風險仍在，中短期大概率維持結構性

行情。

周末前交投淡靜，兩市全日成交７１２３億元人民幣，按日減少１０﹒５％。外資延續近期

的流出態勢，今日循陸股通流出８９﹒２３億元人民幣，二十大召開以來連續第五日錄資金外流

，淨流出總額近３００億元人民幣。人民銀行連續１１日進行２０億元人民幣７天期逆回購，零

投放零回籠，全周實現淨回籠１９０億元人民幣。



＊內地連出兩招助內房，碧桂園揚近７％＊



中證金融宣布，整體下調轉融資費率４０點子，調整後各期限檔次的費率具體為：１８２天

期為２﹒１厘、９１天期為２﹒４厘、２８天期為２﹒５厘、１４天和７天期為２﹒６厘。另外

，中國證券報報道，中國證監會允許部分存在少量涉房業務，但不以房地產為主業的企業，在Ａ

股市場融資。

內房股走強，碧桂園（０２００７）飆升６﹒７％，為升幅最大藍籌；同系的碧桂園服務

（０６０９８）升３﹒２％，龍湖（００９６０）升３﹒５％，旭輝（００８８４）升３﹒６％

，時代中國（０１２３３）升２﹒９％，潤地（０１１０９）升１﹒１％，萬科企業

（０２２０２）升１﹒５％，新城發展（０１０３０）升０﹒６％。

中證監在確保股市融資不投向房地產業務的前提下，允許以下存在少量涉房業務，但不以房

地產為主業的企業，在Ａ股市場融資，包括自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產業務

收入、利潤佔企業當期相應指標比例不超過１０％的企業。

不過，分析人士指出，此舉更多是象徵意義，為國慶以來政策釋暖意的延續，尚難以解救困

境房企於水火，盡快推動市場回暖方能助力其實現「自我造血」的良性循環。仲量聯行大中華區

首席經濟學家龐溟表示，上述政策是最近一攬子支持措施中最新的政策姿態，目的是穩定這一困

境行業，在增長與穩定之間求得平衡。開發商和購房者的信心正在改善，但必須耐心等待房地產

市場對政策方面的所有積極因素做出反應。



＊第三季盈利小增遜預期，中移動績後軟１％＊



內地三大電訊運營商公布最新數據，中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）、中國

電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布第三季業績；中國聯通（００７６２）則僅發布

９月份運營情況。運營數據顯示，三大運營商５Ｇ用戶數量不斷增長，５Ｇ套餐總用戶破１０億

。不過中國移動第三季盈利遜預期，遭多間大行削價。中移動全日跌０﹒９％，報４９﹒６５元

。中電信跟跌逾１％，報２﹒８８元。中聯通跌０﹒６％，報３﹒４８元。

中國移動公布，第三季度實現營業收入２２６６億元人民幣，同比增長１０﹒５％；歸屬於

母公司股東的淨利潤２８３億元人民幣，同比增長１﹒５％。前三季營業收入達７２３５億元人

民幣，同比增長１１﹒５％，淨利潤９８５億元人民幣，同比增長１３﹒３％。截至９月３０日

，公司移動客戶總數約９﹒７４億戶，前三季度淨增１７１５萬戶；其中，５Ｇ套餐５Ｇ上客量

繼續跑贏，客戶數達到５﹒５７億戶，５Ｇ網絡客戶數達到２﹒９２億戶。

中國移動季度收入按年增１０﹒５％，但盈利僅增１﹒５％，較上半年增長放慢。普遍券商

認為中移動收入表現符合預期，惟銷售支出按年增２４％推高營運支出，令純利表現較預期差。

瑞銀、富瑞都趁業績後調低中移動目標價，惟仍看好中移動股息回報吸引。

中國電信前三季度實現營收３５７８億元人民幣，同比增長９﹒６％，淨利潤為

２４５﹒４３億元人民幣，同比增長５﹒２％。移動用戶淨增１７４６萬戶，達到約３﹒９０億

戶；５Ｇ套餐用戶淨增６３２４萬戶，達到約２﹒５１億戶，滲透率達到６４﹒４％。

中國聯通９月５Ｇ套餐用戶突破２億戶，按月增６００﹒２萬戶。中國聯通公布，截至９月

底，公司「大聯接」用戶累計８﹒４２億戶，其中５Ｇ套餐用戶、物聯網終端連接累計分別為

２﹒０１億戶、３﹒６６億戶。



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