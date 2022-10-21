《經濟通通訊社２１日專訊》涉房地產業務公司在Ａ股融資限制被放寬，據《中國證券報》

引述中證監相關人士指，在確保股市融資不投向房地產業務的前提下，中證監允許部分有少量涉

房地產業務、但不以房地產為主業的企業，在Ａ股市場融資。具體來說，自身及控股子公司涉房

的，最近一年一期房地產業務收入、利潤佔企業當期相應指標的比例不超過１０％；參股子公司

涉房的，最近一年一期房地產業務產生的投資收益佔企業當期利潤的比例不超過１０％，可獲放

行融資。

盡管相關融資是「杯水車薪」，主要受惠的也是非地產主業的企業，不過對「水緊」的房企

仍有提振作用，內房股早段齊揚升，南山控股（深：００２３１４）飆９﹒６％，中迪投資

（深：０００６０９）漲６％，招商積余（深：００１９１４）升５﹒１％，中天服務

（深：００２１８８）升５﹒２％，濱江集團（深：００２２４４）走高４﹒５％，海泰發展

（滬：６０００８２）升３﹒８％，特發服務（深：３００９１７）升３﹒４％，天房發展

（滬：６００３２２）、保利發展（滬：６０００４８）跟升近３％。

《中國證券報》報道指，資本市場對於涉房企業的股權融資政策，既嚴格限制主營業務為房

地產的企業股權融資，又合理保持資本市場融資功能的有效發揮，更好服務穩定經濟大盤。

（ｃａ）

