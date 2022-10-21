《經濟通通訊社２１日專訊》多個省市發布豬糧比價過度上漲預警，廣東省表示豬糧比價進

入過度上漲三級預警區間，豬肉價格仍處高位，國家發改委在重申要指導各地加大力度投放地方

政府豬肉儲備，冬至、元旦和明年春節等重要時點及重點地區進一步加大投放力度。

豬肉股在連跌兩日後回穩，湘佳股份（深：００２９８２）升３﹒７％，巨星農牧

（滬：６０３４７７）升２﹒７％，禾豐股份（滬：６０３６０９）升２﹒８％，傲農生物

（滬：６０３３６３）升２％，益生股份（深：００２４５８）升１﹒７％，溫氏股份

（深：３００４９８）升１﹒６％。

據國家發改委消息，為做好生豬豬肉市場保供穩價工作，價格司部署各地做好今後一段時間

地方政府豬肉儲備投放工作，與國家中央儲備形成調控合力。國家要求各地按照豬肉儲備調節預

案規定，加大力度持續多批次投放豬肉儲備，冬至、元旦和明年春節等重要時點以及壓欄惜售和

二次育肥過多、價格水平過高的重點地區，進一步加大儲備投放力度。

經國家發展改革委調度，目前國家和各地豬肉儲備總體充足，應對生豬豬肉價格異常波動具

有堅實資源基礎。國家發展改革委將會同有關部門持續採取引導正常出欄、儲備調節、市場監管

等多種措施，增加生豬豬肉市場供應，切實保障價格平穩運行。

此外，廣東省價格監測中心昨日公布，１０月１８日全省平均豬糧比價為９﹒６６︰１，進

入廣東省發展改革委等五部門聯合印發《廣東省完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供

穩價工作預案》設定的過度上漲三級預警區間（高於９：１）。（ｄｗ）

