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AH股新聞

21/10/2022 10:16

《Ａ股焦點》半導體股齊挫，長江存儲否認曾晤政府討論美晶片禁令

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國早前宣布對中國晶片出口加大限制，昨日（２０日）有外
媒報道，中國工信部與主要晶片公司開會討論美制裁影響，並表示支持行業發展，消息激勵板塊
昨日一度大升。惟有傳參與會議的晶片製造龍頭長江存儲隨後否認相關報道，半導體板塊今集體
回調，拓荊科技（滬：６８８０７２）插１１﹒７％，新益昌（滬：６８８３８３）、盛美上海
（滬：６８８０８２）挫超過８％，北方華創（深：００２３７１）挫逾半成，中科曙光
（滬：６０３０１９）跌３﹒３％，韋爾股份（滬：６０３５０１）跌２﹒６％，中芯國際
（滬：６８８９８１）跌１﹒２％。
　　長江存儲昨晚發布聲明稱，該公司發現個別媒體通過多種渠道刊登、散布「工信部與國內主
要半導體企業過去一周召開了一系列緊急會議，尋求評估拜登政府針對芯片祭出的限制措施所造
成的損害，並承諾對這個半導體行業的支持」的信息，並散布關於該公司參與閉門會議的不實言
論。長江存儲聲明稱，相關媒體發布的上述關於該公司的言論均不屬實。
　　《彭博》早前報道指，工信部召集中國長江存儲和中科曙光等企業高管參加閉門會議，評估
美方的限制措施所造成的傷害，並承諾對這個關鍵部門的支持。據報長江存儲曾警告工信部，其
未來可能陷入危險中。（ｄｗ）

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