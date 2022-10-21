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AH股新聞

21/10/2022 08:26

【二十大】潘功勝：實施好穩健貨幣政策，保持人民幣匯率合理均衡

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中共二十大新聞中心昨晚（２０日）舉行
集體採訪，人民銀行黨委委員、副行長潘功勝表示，就加快構建新發展格局，著力推動高質量發
展，從宏觀和戰略的層面來說，金融系統的重點工作主要集中在幾個方面，包括實施好穩健的貨
幣政策，強化跨周期和逆周期調節，深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的
基本穩定。推動金融業高水平雙向開放，積極參與國際金融治理。
　　潘功勝表示，第一，堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，不斷完善黨管金融的體制機制
，把黨的領導這一制度優勢轉化為金融治理效能。
　　第二，堅持金融服務實體經濟的宗旨。實施好穩健的貨幣政策，強化跨周期和逆周期調節，
為促進經濟增長、擴大就業、穩定物價、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。引導金融
資源更好地支持經濟社會發展的重點領域和薄弱環節，以高質量的金融服務促進中國經濟高質量
發展。
　
＊把防控金融風險放在更加突出位置，維護國家金融安全＊
　
　　第三，堅持統籌發展和安全，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。防範化解金融風險是
金融業永恒的主題，金融系統將把防控金融風險放在更加突出的位置，健全和完善金融風險的防
範、預警和處置機制，維護好國家的金融穩定和金融安全。
　　第四，堅持深化金融改革開放。深入推進金融供給側結構性改革，大力發展普惠金融、綠色
金融、科技金融、數字金融等，推動多層次資本市場的健康穩定發展。深化匯率市場化改革，保
持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。推動金融業高水平雙向開放，積極參與國際金融治
理。提升金融監管能力，加強金融法治建設。
　　第五，堅持全面從嚴治黨，以高質量黨建推動金融事業的高質量發展。

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