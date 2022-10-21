《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中共二十大新聞中心舉行集體採訪，中央

企業系統（在京）代表團新聞發言人、國家電力投資集團董事長、黨組書記錢智民表示，創新是

新發展理念之首。國務院國資委已經把研發投入強度作為中央企業一個重要的考核指標，而且制

定了一系列的配套政策和措施，這會極大地推動中央企業的科技創新。同時，國資委也在中央企

業當中打造原創技術「策源地」和現代產業鏈「鏈長」，中央企業也會與外部的科研機構、大學

和民營企業一起來推動科技創新。

錢智民舉例，國家電投現在在牽頭的國家科技重大專項重型燃氣輪機的研發，有合作關係的

有１９８家企業，其中有中央企業，有地方國資企業，也有中科院等科研機構，也有大學，還有

很多的民營企業，其中民營企業簽有關合約的就有９２家，超過了４６％，接近一半。中央企業

和全社會一起，未來一定會在科技創新上有重大的突破。



＊把資產負債率、研發投入強度等高質量指標作考核指標＊



高質量發展。科技創新確實是高質量發展的重要部分。國資委現在已經調整了原來以規模為

主的考核指標，把淨利潤、營業收入利潤率、資產負債率、研發投入強度、全員勞動生產率等高

質量的指標作為考核指標，大大推動中央企業的高質量發展。

在國際合作上發力。明年是倡議「一帶一路」的十周年，中央企業在國際合作當中有著特殊

的優勢，現在在境外的企業資產就超過了８萬億人民幣，遍布世界各地。另外，在很多的技術、

產品都有優勢，還有２４３名院士，所以將會用中央企業的技術、質量、規模、人才、成本等優

勢，在「一帶一路」沿線國家乃至世界各國來推動合作，使中國的新發展成為全世界的新機遇，

構建開放型的經濟，惠及全世界各國。



＊央企戶數由１９６家減至９８家，平均總資產是原來１８倍＊



錢智民又表示，國資央企現在黨組織、董事會、經理層既協同運行又各負其責。同時，中央

企業在國民經濟的布局當中不斷地優化。比如說在一些重要的科學技術、重要的產業領域等，設

立新的中央企業。央企的戶數已從原來的１９６家現在減少到９８家，正好是原來的一半，也就

是說，每一戶的平均的總資產是原來的１８倍。布局更加合理，質量更加提高。

