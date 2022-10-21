《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》在上交所指導下，中證指數公司和中國國

新旗下的國新投資聯合開發的「中證國新央企科技引領指數」、「中證國新央企現代能源指數」

和「中證國新央企股東回報指數」昨日（２０日）公告發布安排。上述３條指數將於１１月１６

日正式發布，與前期發布的中證國新央企綜合指數共同組成「１＋Ｎ」系列央企指數。

其中，央企科技引領指數在航空航天、計算機、電子、半導體及通信設備等行業優選研發投

入高、成長能力強的５０家央企上市公司，反映央企在構建關鍵核心技術攻關新型舉國體制中的

支撐引領作用。

央企現代能源指數兼顧能源安全及能源轉型雙重目標，選取綠色能源產業、化石能源產業和

能源輸配產業等三大現代能源板塊中碳中和評分較高、市值較大的央企上市公司證券作為指數樣

本，反映現代能源產業中代表性央企的整體表現。

央企股東回報指數是全市場首隻同時納入了分紅和回購的高股息策略指數，選取現金分紅或

回購比率高、具有一定規模及流動性的５０隻央企上市公司證券作為指數樣本，反映具有高分紅

特征的代表性央企整體表現。

未來，上交所將與中國國新繼續合作，後續還將積極推進新一批央企類主題指數及產品研發

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