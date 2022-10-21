《經濟通通訊社２１日專訊》中證金融宣布啟動市場化轉融資業務試點，並整體下調轉融資

費率４０個點子，調整後各期限檔次的費率具體為：１８２天期為２﹒１０％、９１天期為

２﹒４０％、２８天期為２﹒５０％、１４天和７天期為２﹒６０％。此次下調轉融資費率，是

根據資金市場利率水平做出的正常經營性調整，旨在滿足證券公司低成本融資需求，促進合規資

金參與市場投資，維護資本市場平穩健康發展。下一步，中證金融將組織證券公司進行技術系統

改造、測試和業務培訓，發揮正向引導資金規範入市的積極作用。

中證金融在此次試點中設置了短（１天－２８天）、中（２９天－９１天）、長（９２天－

１８２天）三個期限區間，對應設置三檔費率上下限。證券公司可以在１天至１８２天的期限範

圍內自主確定資金使用期限，並在轉融資費率上下限之間報價。轉融通平台集中匹配達成競價交

易。當日申報、當日成交、當日資金可用。試點期間，中證金融選取一個期限區間試點競價，證

券公司試點期限區間內的資金需求通過參與市場化競價得到實現，其餘期限區間的資金需求，沿

用現行交易方式。



＊市場化轉融資將更好地匹配資金規劃，滿足差異化需求＊



轉融資業務是融資融券業務配套制度安排，於２０１２年推出，截至２０２２年９月末，已

累計為市場提供資金１﹒７萬億元人民幣，較好支持了證券公司融資融券業務的發展。然而，隨

著市場環境變化和證券公司業務發展，現行模式期限固化、費率非市場化的問題逐漸顯現，難以

適應快速多變的資金市場利率和證券公司多樣化的融資訴求。

專家指出，此項改革的重要意義在於優化了轉融資費率動態調整機制，促進了轉融資費率隨

行就市，在資金使用期限上提供了更大的自由度。對證券公司來說，市場化轉融資將更好地匹配

資金規劃，滿足差異化需求。改革後，轉融資業務交易效率得到提升，辦理周期得以壓縮，有利

於正向引導資金規範入市，促進融資融券業務有序發展。（ｌｃ）

