《經濟通通訊社２１日專訊》美國政府起訴７名中國公民，指控參與中國政府「獵狐」行動

，監視、騷擾並脅迫一名美國居民，試圖令其返回中國。

被起訴的７人包括紐約居民Ｑｕａｎｚｈｏｎｇ Ａｎ及其女兒Ｇｕａｎｇｙａｎｇ Ａｎ

，兩人已於周四（２０日）上午被捕。以及另外５名身在中國的人，包括Ｔｉａｎ Ｐｅｎｇ、

Ｃｈｅｎｇｈｕａ Ｃｈｅｎ、Ｃｈｕｎｄｅ Ｍｉｎｇ、Ｘｕｅｘｉｎ Ｈｏｕ及

Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕａｎ，由於美國與中國沒有引渡條約，其餘五人仍未被捕。

根據入稟狀，Ｑｕａｎｚｈｏｎｇ Ａｎ協助中國政府監視及騷擾居住在美國的一名中國人

及其兒子。入稟狀沒有提及兩人的真實姓名。

入稟狀指，受監視者是中國１００名「紅色通緝令」之一。作為行動一部分，被騷擾家庭在

中國的一名成員於２０１８年９月，被迫從中國抵達美國，游說受監視的父親回國。受害人還遭

受其他騷擾，包括收到一封警告信，指「回來自首是唯一出路」。入稟狀稱，中國政府也入稟紐

約法院，指涉事的被通緝者涉及中國貪污事件。

「獵狐」行動是中國公安部２０１４年正式啟動的追捕逃亡到境外人員的專項行動。根據美

國法律，任何人代表其他國家採取行動，必須先註冊，並通知美國司法部長辦公室。

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）駐紐約辦事處主管助理主任指，案件受害人是為獲得更自由的生

活，才從中國移居至美國，遭到監視與騷擾是不可接受。美國政府早前已經起訴最少１０名中國

人及美國居民，指控他們非法充當中國的代理人，透過騷擾、跟蹤或脅迫手段，針對個別在美國

的中國人，強迫有關人士回國面對刑事起訴。（ｄｗ）（ｚｚ）

