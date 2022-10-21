《經濟通通訊社２１日專訊》復星國際（００６５６）、南鋼股份（滬：６００２８２）、

萬盛股份（滬：６０３０１０）１９日齊發公告，官宣復星擬以不超過１６０億元（人民幣．下

同）出售南鋼的６０％股權予江蘇沙鋼集團。標普全球評級２０日表示，沙鋼集團對南鋼的潛在

收購將鞏固沙鋼集團的業務。預計沙鋼集團將通過出售持有的Ｇｌｏｂａｌ Ｓｗｉｔｃｈ

Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ（ＧＳ）股份所得收入支付收購款項，因此沙鋼集團的正面評級展望不

受影響。

報告指，收購南鋼將擴大沙鋼集團的經營規模。收購完成後，沙鋼集團的粗鋼產能將擴大１

╱３，達到年產４０００萬噸。該公司將繼續保持中國最大的私營鋼廠和第三大綜合性鋼鐵集團

的地位。若雙方企業可共享銷售網絡並整合原材料採購渠道，則長期內可產生協同效應。



＊預計收購使沙鋼體集團ＥＢＩＴＤＡ增５０％＊



標普預計收購將使沙鋼集團ＥＢＩＴＤＡ增長５０％，或６０億元。得益於高端鋼板和特殊

鋼產品，南鋼鋼鐵業務的利潤率高於行業平均水平，該公司的槓桿水平也比沙鋼集團低。收購將

使沙鋼集團的調整後債務規模增加９０億－１００億元。

此外，沙鋼集團出售總部位於英國的數據中心運營商ＧＳ的事宜仍在進行，料可帶來５０億

美元收入，足以覆蓋收購南鋼的交易對價人民幣１６０億元。對南鋼的收購可能先於ＧＳ的出售

完成，因此沙鋼集團或需進行銀行貸款，待出售完成後再償還貸款。只有在收購先完成但出售失

敗，或沙鋼集團進行更大規模的舉債收購的情況下，才會考慮是否調整沙鋼集團的評級展望。

（ｄｗ）

