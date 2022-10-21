《經濟通通訊社２１日專訊》內地三大電訊運營商公布最新數據，中國移動（００９４１）

（滬：６００９４１）、中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布第三季業績；中國

聯通（滬：６０００５０）則僅發布９月份運營情況。運營數據顯示，三大運營商５Ｇ用戶數量

不斷增長，５Ｇ套餐總用戶破１０億。

中國移動公布，前三季營業收入達７２３５億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒５％，

淨利潤９８５億元，同比增長１３﹒３％。截至９月３０日，公司移動客戶總數約９﹒７４億戶

，前三季度淨增１７１５萬戶；其中，５Ｇ套餐客戶數達到５﹒５７億戶，５Ｇ網絡客戶數達到

２﹒９２億戶。

中國電信前三季度實現營收３５７８億元，同比增長９﹒６％，淨利潤為２４５﹒４３億元

，同比增長５﹒２％。移動用戶淨增１７４６萬戶，達到約３﹒９０億戶；５Ｇ套餐用戶淨增

６３２４萬戶，達到約２﹒５１億戶，滲透率達到６４﹒４％。

中國聯通公布，截至９月底，公司「大聯接」用戶累計８﹒４２億戶，其中５Ｇ套餐用戶、

物聯網終端連接累計分別為２﹒０１億戶、３﹒６６億戶。

三間電訊公司Ａ股股價漲跌不一，公布三季報的中國移動跌２﹒１％，報６７﹒７元；中國

電信跌０﹒８％，報３﹒９元。中國聯通則升０﹒９％，報３﹒４元。（ｄｗ）

