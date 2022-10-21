  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/10/2022 14:23

《Ａ股焦點》內地三大運營商５Ｇ套餐用戶破１０億，Ａ股表現分化

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地三大電訊運營商公布最新數據，中國移動（００９４１）
（滬：６００９４１）、中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布第三季業績；中國
聯通（滬：６０００５０）則僅發布９月份運營情況。運營數據顯示，三大運營商５Ｇ用戶數量
不斷增長，５Ｇ套餐總用戶破１０億。
　　中國移動公布，前三季營業收入達７２３５億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒５％，
淨利潤９８５億元，同比增長１３﹒３％。截至９月３０日，公司移動客戶總數約９﹒７４億戶
，前三季度淨增１７１５萬戶；其中，５Ｇ套餐客戶數達到５﹒５７億戶，５Ｇ網絡客戶數達到
２﹒９２億戶。
　　中國電信前三季度實現營收３５７８億元，同比增長９﹒６％，淨利潤為２４５﹒４３億元
，同比增長５﹒２％。移動用戶淨增１７４６萬戶，達到約３﹒９０億戶；５Ｇ套餐用戶淨增
６３２４萬戶，達到約２﹒５１億戶，滲透率達到６４﹒４％。
　　中國聯通公布，截至９月底，公司「大聯接」用戶累計８﹒４２億戶，其中５Ｇ套餐用戶、
物聯網終端連接累計分別為２﹒０１億戶、３﹒６６億戶。
　　三間電訊公司Ａ股股價漲跌不一，公布三季報的中國移動跌２﹒１％，報６７﹒７元；中國
電信跌０﹒８％，報３﹒９元。中國聯通則升０﹒９％，報３﹒４元。（ｄｗ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金